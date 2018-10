TV-Tipps für Montag, 1.Oktober

Wenn Eltern alt werden, Fool for Love – Verrückt vor Liebe und Zulu – Blutiges Erbe – mit Radiotipps

19.25 VORSORGE

Wenn Eltern alt werden Irgendwann merkt jeder: Mama und Papa können nicht mehr wie früher. Familien erzählen von neuen Rollen, Entscheidungen und der finanziellen Belastung. Bis 20.15, ZDF

19.40 REPORTAGE

Re: Der große Run auf die Berge – Neue Herausforderungen für die Retter Immer mehr Menschen überschätzen ihre Fähigkeiten, vom Berg kommen sie nur noch per Hubschrauber. Re: begleitet Bergretter in Bayern und Österreich.

Bis 20.15, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema 1) Aufregung um Pressefreiheit. Der Journalist Hugo Portisch über die Entwicklung und Bedeutung einer freien Presse. 2) Melanie und Michaela – die siamesischen Zwillinge werden 15. 3) Das Essen der Zukunft. Wie kann Landwirtschaft in Millionenstädten funktionieren? Bis 22.00, ORF 2

22.10 FILMRARITÄT

Fool for Love – Verrückt vor Liebe (Fool for Love, USA 1985, Robert Altman) Einst hatten Eddie und May eine intensive Liebesbeziehung – jetzt treffen sie sich in einem Motel wieder und entdecken die dunkle Seite ihrer Affäre. Souveräne Inszenierung über verlorene Menschen. Kim Basinger als May dominiert das Spiel exzellent. Bis 23.50, Arte

video detective

22.15 SÜDAFRIKA-THRILLER

Zulu – Blutiges Erbe (Zulu, F/SA 2013, Jérome Salle) Ali "Zulu" (Forest Whitaker) und Brian (Orlando Bloom) bekämpfen die zunehmende Gewalt in den Townships. Gewaltreiche Bilder, abgründiger Plot. Bis 23.55, ZDF

zdf und denis rouden Sowohl Brian (Orlando Bloom) als auch sein Kollege Ali müssen mit der Last der Apartheidsvergangenheit leben. "Zulu", 22.15 Uhr, ZDF.

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Zeit im Bild Zum 450. Todestag des Malers Pieter Bruegel zeigt das KHM Wien die erste monografische Schau. Außerdem: Andreas Vitáseks 20. Kabarettprogramm Austrophobia über Heimat und Fremdsein. Im Anschluss folgt die Doku Kunst als Waffe – Die Welt des Gottfried Helnwein. Claudia Teissig besucht Österreichs "Schockmaler" in seinem Schloss in Irland. Bis 0.00, ORF 2

23.15 IN DIE WANDERSTIEFEL

Picknick mit Bären (A Walk in the Woods, USA 2015, Ken Kwapis) Der Tod eines Bekannten macht dem Schriftsteller Bill (Robert Redford) bewusst: Das Leben ist kurz. Er beschließt, sich mit seinem Jugendfreund Katz (Nick Nolte) auf eine lange Wanderung zu begeben. Eine manchmal platte Mischung aus Charakterstudie und Wander-Roadmovie. Bis 0.55, NDR

0.00 BITTERBÖSES PORTRÄT

Passion eines Politikers (Ö 1970, Otto Anton Eder) Ein in einen Autounfall verwickelter Nationalrat fürchtet um sein Ansehen. Obwohl er betrunken war, hat er den Unfall nicht verschuldet. Der Film spielt in einem Krankenzimmer, Helmut Qualtinger spielt praktisch im Liegen. Eine bissige Satire nach dem Drehbuch von Carl Merz. Bis 1.05, ORF 2