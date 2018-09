Mattersburg überholt Rapid mit Heimsieg gegen Wacker

Renner-Doppelpack ebnete Weg zu drittem Saisonsieg – Daxbacher-Elf kassierte siebente Niederlage

Mattersburg – Der SV Mattersburg hat in der Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg hintereinander gefeiert. Die Elf von Trainer Klaus Schmidt bezwang am Sonntag Wacker Innsbruck mit 2:1 (0:0). Rene Renner avancierte mit zwei Toren (49., 80.) zum Matchwinner. Ilkay Durmus gelang aus einem Elfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich für die nach einer Roten Karte lange in Unterzahl agierenden Gäste (52.).

Mit dem dritten Saisonsieg – dem zweiten innerhalb einer Woche (2:1 bei Sturm Graz) – liegen die nun an siebenter Stelle liegenden Burgenländer vier Punkte vor den elftplatzierten Innsbruckern. Die Elf von Trainer-Routinier Karl Daxbacher kassierte die bereits siebente Saisonniederlage.

Bitterer Start für Wacker

Beide Teams waren am Mittwoch im Cup im Einsatz gewesen. Während Mattersburg gegen Rapid nach 120 Minuten und Elfmeterschießen ausschied, setzte sich Wacker Innsbruck in Neusiedl in der regulären Spielzeit 3:1 durch. Die Gäste erlebten aber einen Horror-Start. Stefan Meusburger verschätzte sich und wurde danach vom durchbrechenden Martin Pusic zu einer Notbremse gezwungen. Nach seinem Foul nach 56 Sekunden war der Arbeitstag des Innenverteidigers vorbei. Beim fälligen Freistoß von Jano aus 17 Metern rettete die linke Außenstange (3.).

Innsbruck agierte auch danach mit einer Viererabwehrkette, wobei Roman Kerschbaum aus dem Mittelfeld nach hinten wechselte, und kam nach fünf Minuten selbst zur ersten Chance: Patrick Eler zog nach einem schnellen Gegenstoß aus halblinker Position ab, Mattersburg-Goalie Markus Kuster musste sich gehörig strecken.

Mattersburg drückte die Gäste danach in die eigene Hälfte, ging aber verschwenderisch mit seinen Chancen um. Neo-Stürmer Pusic war ein ständiger Unruheherd, köpfelte aber entweder über die Latte (8.) oder schoss Wacker-Goalie Knett nach Stanglpass von Julius Ertlthaler aus kurzer Distanz an (23.). Der Innsbrucker Schlussmann warf sich auch dem folgenden Nachschuss von Andreas Gruber erfolgreich entgegen. Vier Minuten später zögerte Ertlthaler nach Maßvorlage von Gruber in den Rückraum zu lange (28.).

Verschossener und verwerteter Elfer

In der 30. Minute stand die kalte Dusche für die überlegene Schmidt-Elf parat: Doch Eler knallte einen Elfmeter weit über das Tor. Alois Höller hatte zuvor einen Gewaltschuss von Daniele Gabriele mit dem Arm geblockt (29.). Unmittelbar verkürzte Knett gegen Gruber erfolgreich den Winkel (46.).

Nach dem Seitenwechsel stand Renner im Fokus. Der 24-jährige Mittelfeldspieler erzielte nach Maßflanke von Gruber erst das 1:0 (49.) und verschuldete zwei Minuten später auf der Gegenseite einen weiteren Elfmeter. Schiedsrichter Dieter Muckenhammer hatte nach Cheikhou Diengs Schuss wieder ein strafbares Handspiel ausgemacht. Durmus verwandelte den Strafstoß mit Bauchweh zum 1:1 (52.). Kuster war beim zentralen Schuss des Bundesliga-Premieren-Torschüten noch dran, der Ball fand aber via Innenstange den Weg ins Tor.

Sehenswerte Entscheidung

Die Gastgeber waren auch in der Folge die aktivere und viel gefährlichere Mannschaft. Knett entschärfte eine Vielzahl an Mattersburger Großchancen, ehe er sich aber – entscheidend – verschätzte: Ein mit viel Schnitt getretener Eckball von Renner senkte sich über den Tiroler Goalie zum 2:1 ins Tor (80.). Die Innsbrucker Möglichkeit auf den Lucky Punch vergab Albert Vallci in der Nachspielzeit. (APA, 30.9.2018)

Fußball-Bundesliga, 9. Runde:

SV Mattersburg – Wacker Innsbruck 2:1 (0:0)

Mattersburg, Pappel-Stadion, 1.900, SR Muckenhammer

Torfolge:

1:0 (49.) Renner

1:1 (52.) Durmus (Handelfmeter)

2:1 (80.) Renner

Mattersburg: Kuster – Erhardt, Malic, Rath – Höller (46. Kerschbaumer), Jano (70. Betancor), Hart, Renner – Erthlthaler (76. Perlak) – Pusic, Gruber

Innsbruck: Knett – Hupfauf, Meusburger, Maak, Vallci – Kerschbaum – Dieng (76. Schimpelsberger), Henning, Gabriele (89. Rieder), Durmus (91. Buchacher) – Eler

Rote Karte: Meusburger (1./Verhinderung einer klaren Torchance)

Gelbe Karten: Höller, Renner, Malic bzw. Hupfauf

Anmerkung: Eler verschoss einen Elfmeter (30.)