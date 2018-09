Android 9 "Pie" für das Nokia 7 Plus ist da

Neue Version bringt zahlreiche Verbesserungen – Digital-Wellbeing-Funktionen kommen ebenfalls

Flotte und regelmäßige Updates: Mit diesem Versprechen bewirbt der finnische Hersteller HMD Global die Smartphones seiner Nokia-Reihe. So war man denn auch eines jener Unternehmen, das am Beta-Programm für die neueste Android-Generation teilgenommen hat. Und nun profitiert man von den dabei gesammelten Erfahrungen.



Neuerungen

HMD Global hat mit der Veröffentlichung des Updates auf Android 9 "Pie" für das Nokia 7 Plus begonnen. Die Neuerungen gleichen dabei weitgehend jenen, die auch Google bei seinen Pixel-Smartphones angibt. So gibt es neben zahlreichen Optimierungen an der Softwarebasis – etwa für eine bessere Akkulaufzeit – also auch ein überholtes User-Interface sowie eine neu gestaltete Kamera-App mit Google-Lens-Integration.

Auch bietet die neue Version bereits die Basis für die neuen "Digital Wellbeing"-Funktionen für Android. Diese sind zwar derzeit exklusiv für Pixel-Geräte im Beta-Test, sollen in den kommenden Wochen auch auf den Nokia 7 Plus verfügbar sein. Die Ähnlichkeit zu den Aktualisierungen für Google-Geräte ist dabei kein Zufall, setzt doch Nokia auf Android One und damit auf eine Version des Betriebssystems, die sich nahe an Googles Vorlage hält.

Ranking

Mit dem aktuellen Update gehört das Nokia 7 Plus zu den ersten Geräten, die Android 9 erhalten. Nach den Pixel-Smartphones folgte fast umgehend das Essential PH-1, seit kurzem gibt es die neue Version auch für das OnePlus 6. An sich hätte HMD die neue Version sogar noch etwas früher veröffentlichen wollen, schob dann aber noch die eine oder andere Testversion ein, um verbliebene Bugs auszuräumen.

Wie von anderen Herstellern gewohnt, gibt es die neue Version nicht gleich für alle User weltweit. Insofern kann es also noch ein paar Tage brauchen, bis das Update auch wirklich global verfügbar ist. Für HMD stellt das aktuelle Update nur einen ersten Schritt dar, will man doch in den kommenden Monaten sämtliche seiner Smartphones auf die neue Version bringen. (apo, 30.9.2018)