Tore von Grabner, Raffl bei NHL-Generalproben

Starke Österreicher in letzten Tests vor Saisonbeginn am Mittwoch

Wien/Detroit – Österreichs Eishockey-Legionäre haben sich in den letzten Vorbereitungsspielen vor dem NHL-Auftakt in Form gezeigt. Michael Grabner gelang beim 4:1 der Arizona Coyotes in Vancouver ein Tor und ein Assist, Michael Raffl schoss beim 4:1-Erfolg der Philadelphia Flyers bei Boston im Schlussdrittel gleich zwei Tore. Detroit rotierte im letzten Heim-Test gegen Toronto und siegte ohne Thomas Vanek 5:1.

Die NHL-Saison 2018/10 beginnt am kommenden Mittwoch (3. Oktober). (APA, 30.9.2018)