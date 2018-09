Linzer feuerte mit Luftdruckgewehr auf Straße – Vier Verletzte

Der Mann schoss aus der Wohnung eines Freundes. Er zielte auch auf Passanten, die sich in Sicherheit brachten

Linz – Ein 26-jähriger Linzer hat Freitagabend mit einem Luftdruckgewehr aus dem Fenster der Wohnung eines Freundes im Stadtteil Urfahr auf die Freistädter Straße gefeuert und dabei vier Personen verletzt. Ein 16-Jähriger wurde an der Brust getroffen, eine 23-jährige Frau am Oberschenkel und eine weitere 29-Jährige und ihre Mutter im Rücken, teilte die Polizei Oberösterreich am Sonntag mit.

Ebenso zielte der Mann auf Passanten, die sich in einer Telefonzelle in Sicherheit gebrachten hatten. Der Schießwütige wurde in der Wohnung festgenommen. Dort stellten Polizisten vier Luftdruckgewehre, eine Luftdruckpistole und Munition sicher. Der Beschuldigte gab den Sachverhalt zwar zu, bestritt jedoch gezielt auf Menschen geschossen zu haben. Die leicht verletzten Opfer wurden im Uniklinikum ärztlich versorgt. (APA, 30.9.2018)