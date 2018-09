Rapid trennt sich von Trainer Goran Djuricin

Grün-Weiß verkündete kurz nach der 0:2-Niederlage gegen St-Pölten die Trennung von dem umstrittenen Coach

Wien – Goran Djuricin ist nicht mehr Trainer des SK Rapid Wien. Nach dem 0:2 gegen den SKN St. Pölten gab der Fußball-Bundesligist am Samstagabend die Trennung bekannt. Rapid rangiert derzeit nur mit neun Punkten am siebenten Tabellenrang. Djuricin war seit April 2017 als Nachfolger von Damir Canadi Coach der Hütteldorfer. "Wir sind mit dem Trainer gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass eine Zusammenarbeit in dieser Form keinen Sinn mehr hat", sagte Rapid-Präsident Michael Krammer im ORF-Interview.

Sport-Greschäftsführer Fredy Bickel hatte vergeblich auf eine Trendwende gehofft. "Wir haben klar gesagt, dass wir beobachten, wie die Mannschaft reagiert und wie es ihr geht. Schon am Mittwoch waren Anzeichen zu sehen, dass sie wollten, aber sich schwer getan haben, den Druck abzulegen. Heute war es das Gleiche. Ich habe auf einen Befreiungsschlag gehofft, aber das ist nicht gelungen. Jeder hat heute gesehen wie schwer sich die Mannschaft mit gesagtem Druck tut. Wir sind unmittelbar nach Schlusspfiff zusammengesessen und zu dem Entschluss gekommen, uns nicht länger zu quälen und Gogo freizustellen. Er meinte, er sehe es auch so", sagte der 53-jährige Schweizer bei Sky.

Für Sky-Experten Alfred Tatar war die Zeit nun reif, um zu handeln: "Von der Mannschaft gab es keine Reaktion. Heute hätte man einen Befreiungsschlag benötigt, aber die Körpersprache hat gezeigt, es geht nicht mehr weiter. Das Entscheidende ist, was die Mannschaft ausstrahlt. Fredy Bickel hat erkannt, dass jetzt dieser Moment ist."

Der 55-jährige "Trainer-Philosoph" übte zudem Kritik an jenen Rapid-Fans, die zuletzt für Unruhe bei den Grünen gesorgt hatten: "Diese Leute besudeln den Rapid-Geist. Der Rapid-Geist bedeutet: Gemeinsam kämpfen. Was sie tun, ist dagegen kämpfen. Allerdings möchte ich Herrn Krammer nicht von Schuld freisprechen. Er hätte die Leute, die das herangezüchtet haben, viel früher zurückpfeifen sollen."

Wer Nachfolger von Djuricin wird, steht noch in den Sternen. "Montag ist Präsidiumssitzung, vor Dienstag wird nichts Weiteres bekannt werden. Ich habe niemanden kontaktiert und werde keine Namen nennen", sagte Bickel. (APA, red, 29.9.2018)