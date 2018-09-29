    Salzburg mit neuntem Sieg in Folge

    29. September 2018, 19:08
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    Meister hält nach 4:1 beim WAC beim Punktemaximum

    Bundesliga, 9. Runde:

    WAC – FC Red Bull Salzburg 1:4 (0:0)
    Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 4.655, SR Schüttengruber

    Tore:
    0:1 (47.) Junuzovic
    0:2 (55.) Dabbur
    1:2 (72.) Orgill
    1:3 (94.) Dabbur
    1:4 (96.) Yabo

    WAC: Kofler – Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz – Sprangler (22. Dobnik), M. Leitgeb, Ritzmaier – Wernitznig (57. Orgill), Liendl, Schmerböck (86. Gschweidl)

    Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer (66. Todorovic) – Samassekou – Haidara (84. Mwepu), Junuzovic, X. Schlager – Gulbrandsen (74. Yabo), Dabbur

    Rote Karte: Kofler (20./Verhinderung einer klaren Torchance)

    Gelbe Karten: Rnic, Ritzmaier bzw. Samassekou

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