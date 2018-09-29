Salzburg mit neuntem Sieg in Folge

Meister hält nach 4:1 beim WAC beim Punktemaximum
Bundesliga, 9. Runde:
WAC – FC Red Bull Salzburg 1:4 (0:0)
Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 4.655, SR Schüttengruber
Tore:
0:1 (47.) Junuzovic
0:2 (55.) Dabbur
1:2 (72.) Orgill
1:3 (94.) Dabbur
1:4 (96.) Yabo
WAC: Kofler – Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz – Sprangler (22. Dobnik), M. Leitgeb, Ritzmaier – Wernitznig (57. Orgill), Liendl, Schmerböck (86. Gschweidl)
Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer (66. Todorovic) – Samassekou – Haidara (84. Mwepu), Junuzovic, X. Schlager – Gulbrandsen (74. Yabo), Dabbur
Rote Karte: Kofler (20./Verhinderung einer klaren Torchance)
Gelbe Karten: Rnic, Ritzmaier bzw. Samassekou