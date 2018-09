Grüne fixieren Kandidatenliste für Salzburg-Wahl

Landtags-Klubobfrau Martina Berthold mit 98,6 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt

Salzburg – Die Grünen in der Stadt Salzburg haben heute, Samstag, ihre Kandidaten für die im kommenden Frühjahr bevorstehenden Gemeinderatswahlen fixiert und damit einen Generationenwechsel eingeläutet. Bei der Stadtversammlung der Bürgerliste wurde die ehemalige Grün-Landesrätin und derzeitige Klubobfrau im Landtag, Martina Berthold (48), mit 98,6 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt.

Berthold führt als Nummer eins die Liste für die Gemeinderatswahl an und wird auch bei der Direktwahl des Stadtoberhaupts antreten. Auf Platz zwei und drei der Liste kandidieren die bisherigen Gemeinderäte Bernhard Carl und Inge Haller. Danach folgen neue Gesichter in der Stadtpolitik: Markus-Grüner Musil, ehemaliger künstlerischer Leiter der ARGEkultur, auf Platz 4, Anna Schiester, die Pressesprecherin des Grünen Landtagsklubs, auf Platz 5 und Lukas Uitz, Filmemacher und Verkehrsaktivist, auf Platz 6.

Auf die weiteren Plätze wurden von den rund 70 stimmberechtigten Mitgliedern die bisherige Gemeinderätin Christine Brandstätter, der Student Marvin Bergauer, die Sozialarbeiterin Monika Schmerold und der Magistratsbedienstete Christian Morgner gewählt.

Wohnen, Verkehr und Bürgerbeteiligung seien die zentralen Herausforderungen der Stadtpolitik, sagte Berthold in ihrer Bewerbungsrede. "Es gibt kein Grundrecht auf Gewinnmaximierung und Spekulation, aber ein Menschenrecht auf leistbares Wohnen", meinte die Grünpolitikerin, die in den vergangenen fünf Jahren in der Landesregierung für die Bereiche Integration, Familien und Sport zuständig gewesen war, ehe sie nach der verlorenen Landtagswahl im Juni Klubobfrau ihrer Partei im Landtag wurde.

In Hinkunft will sich die gebürtige Oberösterreicherin auf die Stadtpolitik konzentrieren. "Die neu gewählte Liste ist eine gute, sie vereint Erfahrung und Erneuerung", sagte Stadtrat Johann Padutsch, der sich wie Klubobmann Helmut Hüttinger und die bisherige Gemeinderätin Ulrike Saghi 2019 nicht mehr zur Wahl stellt. (APA, 29.9.2018)