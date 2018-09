Maria Stern boykottiert Familienbonus

Die Parteichefin der Liste Pilz spendet ihren Familienbonus jetzt schon an einen Elternverein – und hofft mit ihrer Protestaktion auf viele Nachahmer

Wien – Zwar tritt der Familienbonus der Koalition, als steuerliche Entlastung für den Nachwuchs gedacht, erst mit kommenden Jahr in Kraft – Maria Stern, die Chefin der Liste Pilz, hat den ihren für drei Kinder, davon eines über achtzehn, aber schon jetzt an einen Elternverein gespendet, was rund 3500 Euro entspricht.

Im Rahmen ihrer soeben gestarteten Protestaktion "SOS-Familienbonus" hofft Stern, dass nun möglichst viele Besserverdiener ihrem Beispiel folgen, damit das Geld einkommensschwachen Familien und ihren Kindern zu Gute kommt. Konkret hat die Parteichefin unter factbox.me die Plattform "SOS Familienbonus" mit Infos zu ihrer anvisierten "Umverteilung von oben nach unten" eingerichtet. Stern selbst wird eingelangtes Geld aber nicht verwalten, auf der Website kann man sich mit Elternvereinen vernetzen, die Spenden dann an Bedürftige weiterleiten.

Landet vor allem auf männlichen Konten

Hintergrund der Aktion: Laut Regierungsplan sollen 150.000 Kindern und Jugendlichen der Familienbonus gar nicht zu Gute kommen und 550.000 nicht in voller Höhe, wie Stern vorrechnet. Denn der Nachwuchs von Mindestsicherungsbeziehern etwa schaut überhaupt durch die Finger, Alleinerziehende wiederum lukrieren für ihre Kinder nur 250 Euro im Jahr.

Stern beanstandet daher, dass der Familienbonus vor allem Alleinverdienern mit hohem Einkommen nützt. "Laut Statistik werden drei Viertel des Familienbonus also männlichen Konten zugutekommen", erklärt sie. Ihr Ziel sei es dagegen, die Kinderarmut zu bekämpfen – und das sei in einem Land wie Österreich keine Frage des Budgets, sondern "nur eine Frage des politischen Willens". (Nina Weißensteiner, 30.9.2018)