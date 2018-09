Detroit/Peking – Der Autokonzern General Motors ruft in China mehr als 3,3 Millionen Autos in die Werkstätten zurück. Grund sei ein Fehler an der Federung, teilten die Regulierungsbehörden am Samstag mit. Betroffen seien Autos der Marken Buick, Chevrolet und Cadillac mit den Baujahren 2013 bis 2018. (APA, 29.9.2018)