Jefferson Airplane-Mitgründer Marty Balin gestorben

Der Gitarrist wurde 76 Jahre alt

Los Angeles – Der Mitgründer der Rockband Jefferson Airplane, Marty Balin, ist tot. Balin starb im Alter von 76 Jahren, wie US-Medien am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf seine Familie berichteten.

Der Gitarrist Balin gründete Jefferson Airplane in den 60er-Jahren gemeinsam mit dem 2016 verstorbenen Gitarristen Paul Kantner. Jefferson Airplane war ein Wegbereiter des Psychedelic Rock. Zu den Hits der Gruppe gehören Songs wie "White Rabbit" und "Somebody to Love". Weltbekannt wurde die kalifornische Band 1969 durch einen Auftritt beim Musikfestival von Woodstock.

Anfang der 70er-Jahre trennte sich die Band. Einige Jahre später taten sich Balin, Kantner und Sängerin Grace Slick erneut zusammen und gründeten die Gruppe Jefferson Starship. (APA, 29.9.2018)