Rendi-Wagners erster Auftritt als designierte Parteichefin

Von den niederösterreichischen Genossen wird die designierte SP-Vorsitzende herzlich aufgenommen

Schwechat – Die SPÖ Niederösterreich begeht am (heutigen) Samstag ihren 42. ordentlichen Parteitag mit der neuen Chefin. Die designierte Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ist somit auch der Star der Veranstaltung im Multiversum Schwechat, die am Vormittag eröffnet worden ist.

Aus Sicht der Landesgruppe steht die Wiederwahl von Franz Schnabl im Mittelpunkt. Er ist einziger Kandidat für den Posten des Landesparteichefs. Der Parteitag steht unter dem Motto "Arbeit. Zukunft. Sicherheit."

Rendi-Wagner, die mit ein wenig Verspätung eingetroffen war, wurde mit anhaltendem Applaus und u.a. einem "PAAAAAAAAAAAAAAAAAAM!"-Transparent (18 mal A, Anm.) im Multiversum begrüßt. "So freut sich NÖ", war auf dem Banner ebenfalls zu lesen. Auch damit war die neue Chefin gemeint, die seitens der Landesgruppe keinen Unmut zu befürchten hatte. Rendi-Wagner trat in Schwechat erstmals als designierte SPÖ-Chefin bei einem Parteitag auf.

Von den ins Multiversum eingeladenen 443 Delegierten waren 357 erschienen. Dazu kamen mehr als 500 Gastdelegierte und Gäste. Franz Schnabl hat bei der Wiederwahl zum Landesparteichef 98,8 Prozent zu verteidigen, die er im Juni 2017 bei einem außerordentlichen Parteitag in St. Pölten erhalten hatte.

Zu den Ehrengästen in Schwechat zählten u.a. Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky, der frühere Vizekanzler Hannes Androsch, der ehemalige Innenminister Karl Schlögl sowie Landesparteivorsitzender LHStv. a.D. Ernst Höger. Aus der Steiermark war Landesparteichef LHStv. Michael Schickhofer gekommen, aus Wien Landtagspräsident Ernst Woller.

Dialog gesucht

Was die weniger wohlwollenden Stimmen in der Partei betrifft, so hatte Rendi-Wagner am Freitag in einem ORF-"Zeit im Bild"- Interview erklärt, sie wolle nach interner Kritik den Dialog mit den skeptischen Parteifreunden suchen. "Ich war während meiner ganzen beruflichen Laufbahn immer dialogorientiert, werde das auch weiter sein", sagte sie.

Und sie werde den Dialog "gemeinsam mit der Gewerkschaft, mit den Jugend-, Frauenorganisationen, aber natürlich ganz stark mit den Landesparteien zusammen machen; und werde jetzt in den nächsten Wochen mich in die Bundesländer begeben und auch sehr rasch in die Steiermark fahren und mit Wien das Gespräch suchen."

Für die vor allem von steirischen Parteifreunden geäußerten Kritik am Wechsel in der Bundesgeschäftsstelle von Max Lercher hin zu Thomas Drozda zeigte Rendi-Wagner Verständnis: "Ich denke, es ist absolut verständlich, wenn sich die Steiermark hinter den Steirer Max Lercher stellt – das ist für mich absolut nachvollziehbar, wir haben darüber diskutiert." Gleichzeitig sieht sie auch die steirischen Genossen hinter sich: "Aber ich habe den vollen Rückhalt der steirischen SPÖ dennoch bekommen, ich habe ein einstimmiges Designationsvotum des Parteivorstandes", so die ehemalige Ministerin. (APA,. 29.9.2019)