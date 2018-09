Vergewaltigungsvorwurf: Zivilklage gegen Cristiano Ronaldo

Fußball-Ikone bestreitet die Vorwürfe, der Sex sei einvernehmlich gewesen

Hamburg – Eine Frau aus den USA erhebt schwerwiegende Vorwürfe gegen den fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo: Der Portugiese, behauptet Kathryn Mayorga, habe sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt. Ronaldo zahlte ihr anschließend 375.000 US-Dollar, damit sie über jene Nacht für immer schweigt. Ihr Anwalt, so berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe, greift dieses Abkommen nun in einer Zivilklage in Nevada an.

Mayorga, 34, spricht im "Spiegel" erstmals öffentlich über ihre Begegnung mit Ronaldo und darüber, was sich danach aus ihrer Sicht in seiner Hotelsuite zugetragen hat.

Dokumente der Enthüllungsplattform Football Leaks

Ronaldo bestreitet die Vorwürfe, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Mayorgas Anwalt stützt die Klage unter anderem auf ein Dokument, in dem geschildert wird, wie Ronaldo die Nacht erlebt hat. Der "Spiegel" hatte bereits vor eineinhalb Jahren über den Vergewaltigungsvorwurf berichtet, die Geschichte ist also nicht wirklich neu.

Grundlage bildeten damals Dokumente, die die Enthüllungsplattform Football Leaks dem Magazin überlassen hatte. Für den 33-jährigen Ronaldo, der im Sommer von Real Madrid zu Juventus Turin wechselte (Ablöse 120 Millionen Euro), gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Eine mögliche Stellungnahme seiner Anwälte steht aus. (red, 28.9.0218)