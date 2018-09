Volkswagen und Microsoft kooperieren bei Mobilitätsdiensten

Im Rahmen der Partnerschaft werde Volkswagen in der Nähe des Firmensitzes von Microsoft in Nordamerika ein neues Entwicklungszentrum für die Automotive Cloud gründen

Volkswagen verbündet sich auf dem Weg zu einem führenden Anbieter von Elektroautos und neuen Mobilitätsdiensten mit dem weltgrößten Softwarekonzern Microsoft. Der Aufsichtsrat des deutschen Unternehmens gab am Freitag grünes Licht für eine strategische Partnerschaft mit der US-Firma aus Redmond im Bundesstaat Washington.

Ziel sei, künftig digitale Dienste und Mobilitätsangebote über eine Cloud anzubieten, die auf der Technologie Azur von Microsoft basiert. Ab 2020 sollten jedes Jahr mehr als fünf Millionen neue Fahrzeuge der Marke VW voll vernetzt auf den Markt kommen und damit Teil des so genannten Internets der Dinge werden, über das Daten sicher ausgetauscht werden sollen.

Autos als digitales Endgerät

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt. Volkswagen hatte kürzlich Investitionen von 3,5 Milliarden Euro bis 2025 in die Digitalisierung seiner Fahrzeuge angekündigt. Die Autos sollen zum digitalen Endgerät auf Rädern werden, die Kunden neue Services der konzernweiten Plattform "Volkswagen We" nutzen. Mit den geplanten digitalen Diensten sollen in einigen Jahren Umsätze in Milliardenhöhe erzielt werden.

Im Rahmen der Partnerschaft werde Volkswagen in der Nähe des Firmensitzes von Microsoft in Nordamerika ein neues Entwicklungszentrum für die Automotive Cloud gründen. Die Lösungen, die gemeinsam entwickelt würden, sollten langfristig auch an die anderen Marken des Konzerns weltweit übertragen werden. Alle Hersteller treiben derzeit den Umbau zu Mobilitätsanbietern voran, um gegen Konkurrenten wie Google oder Alibaba aus China zu bestehen. Teilweise arbeiten die Autobauer aber auch schon mit diesen Internetgiganten zusammen. (APA, 28.09.2018)