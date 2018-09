Hacker drohte mit Löschung von Zuckerbergs Facebook-Konto

Zog waghalsige Ankündigung zurück, weil Facebook nun auf seinen Bugreport reagiert habe

Der bekannteste Nutzer von Facebook ist wohl dessen Gründer, Mark Zuckerberg. Und er ist es auch, der stets öffentlich betont, wie sehr man auf die Sicherheit der User bedacht ist. Dass es um die Sicherheit des Netzwerks doch nicht so gut bestellt ist, wollte ihm nun allerdings ein taiwanischer Hacker beweisen.

Chang Chi-yuan hat eine spektakuläre Ankündigung gemacht. Er wollte Zuckerbergs Facebook-Account löschen – und zwar vor laufender Kamera. Am kommenden Sonntag sollte es so weit sein.

foto: chang chi-yuan Am Sonntag ab 12 Uhr mittags (MESZ) wollte der Hacker beginnen.

Kein Unbekannter

Laut Bloomberg ist Chi-yuan in seiner Heimat kein unbekannter. Er soll von einem Busunternehmen verklagt worden sein, nachdem er einen Weg gefunden hatte, um sich ein Ticket für einen taiwanesischen Dollar (rund 3 Cent) zu lösen. Über eine Schwäche in Apple Pay konnte er den gleichen Betrag auch für 500 iPhones zahlen. Auch bei anderen Firmen hat er schon Schwachstellen entdeckt, darunter Tesla, und der japanische Messenger-Betreiber Line listet ihn in seiner "Hall of Fame" der Bug-Jäger für das Jahr 2016.

Er selbst beschreibt seine Tätigkeit lapidar mit "Ich bin einfach nur gelangweilt und experimentiere herum, damit ich Geld verdienen kann." Auch Facebook hat ein Bug Bounty-Programm, bei dem man Entdecker von Sicherheitslecks entlohnt. Ob die in den Monaten immer wieder kritisierte Firma mit der Ankündigung von Chang Chi-yuan viel Freude hatte, ist aber eher anzuzweifeln.

Nicht der erste Angriff auf Zuckerbergs Konto

Zudem besteht eine gute Möglichkeit, dass der Hacker mit einem Angriff auf Zuckerbergs Konto kein Geld verdienen kann. Selbst, wenn er damit erfolgreich eine Schwachstelle aufgezeigt hätte, würde das Unternehmen wohl keine Auszahlung tätigen.

Diese Erfahrung musste der palästinensische Hacker Khalil Shreateh 2013 machen, schreibt Engadget. Er war in Zuckerbergs Account eingedrungen und auf der Wall eines Freundes ein Enrique-Iglesias-Video gepostet. Dementsprechend vermuteten einige Beobachter bereits eine Marketing-Gag hinter der angekündigten Löschung des Zuckerberg-Accounts.

Rückzieher

Auf Facebook hatte Chi-yuan jedenfalls bereits einen Livestream angelegt, der Sonntagmittag (MESZ) beginnen sollte. Mittlerweile hat er die Aktion allerdings abgeblasen.

In einem neuen Posting erklärt er, dass sich die Angelegenheit viel schneller international verbreitet hatte, als gedacht. Eigentlich wäre der Livestream nur für seine taiwanesischen Fans gedacht. Zudem hat Facebook mittlerweile auf seinen Bugreport reagiert und würde ihm auch kein Geld auszahlen, wenn er Zuckerbergs Konto löscht.(red, 28.09.2018)

Update, 17:00 Uhr: Chi-yuan hat die Ankündigung mittlerweile zurückgezogen. Der Artikel wurde entsprechend aktualisiert.