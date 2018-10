Wie viele? An wen? Wofür? Fünf Fakten rund um den Nobelpreis

Heute ab 11.30 Uhr Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreises – Mehr zum Hintergrund der prestigeträchtigen Auszeichnung in einem STANDARD-Video

der standard Fünf Fakten rund um den Nobelpreis.

Die Nobelpreis-Woche beginnt mit der Bekanntgabe des oder der Medizin-Nobelpreisträger am 1. Oktober (frühestens ab 11.30 Uhr), gefolgt von Physik am 2.10. und Chemie am 3.10. Ein bis maximal drei Personen können pro Kategorie mit dem Preis ausgezeichnet werden. Am 5. Oktober folgt die Verlautbarung der Gewinner des Friedensnobelpreises und am 8. Oktober für Wirtschaftswissenschaften. Aufgrund von Missbrauchsvorwürfen im Umfeld der Schwedischen Akademie wird in diesem Jahr kein Literaturnobelpreis vergeben. Im Video werden fünf spannende Fakten rund um den Nobelpreis und seine Verleihung aufgezählt. (Isabella Scholda, 1.10.2018)