309: Vor der Morgenröte

"Josef Hader spielt Stefan Zweig großartig, feinsinnig, sensibel, herzergreifend." ZDF ASPEKTE

VOR DER MORGENRÖTE erzählt episodisch aus dem Leben des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig – auf dem Höhepunkt seines weltweiten Ruhms, zerrissen von seinem inneren Kampf um die "richtige Haltung" zu den grauenvollen Geschehnissen in Europa. Die Geschichte eines Flüchtlings, die Geschichte vom Verlieren der alten und dem Suchen nach einer neuen Heimat. Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York, Petrópolis sind vier Stationen im Leben von Stefan Zweig, die ihm trotz ihrer Lebendigkeit, Natur und Gastfreundschaft nicht die Heimat ersetzen können. Ein bildgewaltiger historischer Film über einen großen Künstler und dabei ein Film über die Zeit, in der Europa auf der Flucht war.



D/FR/Ö 2016



REGIE: Maria Schrader

DREHBUCH: Maria Schrader, Jan Schomburg

PRODUZENTEN: Stefan Arndt, Uwe Schott, Pierre-Olivier Bardet, Danny Krausz, Kurt Stocker, Denis Poncet

KAMERA: Wolfgang Thaler

TON: Philippe Garnier

SCHNITT: Hansjörg Weissbrich, BFS

SZENENBILD: Silke Fischer

KOSTÜMBILD: Jürgen Döring

MIT: Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz, Matthias Brandt, Charly Hübner, André Szymanski u. v. m.