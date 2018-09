TV-Tipps für Samstag, 29. September

Georgien lesen, Spiel mir das Lied vom Tod, Zodiac – Die Spur des Killers, Wasser für die Elefanten, Brüder III, Kurzschluss, Männer die auf Ziegen starren – Mit Radio-Tipps

10.10 RETROABENTEUER

Rocketeer (USA 1991, Joe Johnston) Der Pilot Cliff und sein Freund Peevy finden einen Düsenrucksack. Hinter diesem sind bereits andere her. Einfallsreiche Verbindung von realen Szenen, Animation und Trickaufnahmen. Es gibt Gerüchte um ein Remake 2019. Bis 12.20, RTL 2

16.30 NEUES SILICON VALLEY

Weltspiegel-Reportage: Brünn boomt Die zweitgrößte Stadt Tschechiens entwickelt sich zu einem Zentrum von Technik, Technologie und digitalem Wissen. Bis 17.00, ARD

17.30 VON RECHTS WEGEN

Bürgeranwalt 1) Ein Unternehmen darf eine Straße exklusiv nutzen. 2) Lebensversicherungen, die den Erwartungen nicht entsprechen – wie kann man ohne Schaden aussteigen? Bis 18.15, ORF 2

19.20 LITERATUR-DOKU

Georgien lesen Das Land zwischen Kaukasus und Wüste ist Gastland der Frankfurter Buchmesse 2018. Eine Entdeckungstour durch das kleine Land, seine Kultur und literarische Neuerscheinungen. Bis 20.00, 3sat

20.10 KULTFILM

Spiel mir das Lied vom Tod (C'era una volta il West, IT/ USA 1968, Sergio Leone) Rund um den Bau einer Eisenbahnlinie entwickelt sich eine Geschichte um Mythen, Liebe, Tod und Verrat zwischen dem eiskalten Killer Frank (Henry Fonda), einem Mundharmonikaspieler (Charles Bronson) und einer Witwe (Claudia Cardinale) Eine Oper im Gewand eines Westerns, die mit der Musik von Ennio Morricone Kult wurde. Bis 23.05, SRF 2

20.15 NEWS-THRILLER

Zodiac -- Die Spur des Killers (Zodiac, USA 2007, David Fincher) Eine Reihe von blutrünstige Morden an einem jungen Paaren versetzt eine Kleinstadt in Kalifornien 1968 in Aufregung. Die Ermittlungen des Polizist Dave Toschi (Mark Ruffalo) werden durch die Sensationsgier von Journalisten (Jake Gyllenhaal, Robert Downey Junior) gestört. Doch bald stehen die Medien selbst unter Druck. Verstörendes Meisterstück, das Durchhaltevermögen erfordert. Bis 23.25, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

"Die Wilden" in den Menschenzoos An die 35.000 Menschen wurden bis zum Zweiten Weltkrieg im Zoo, Zirkus und Theatern ausgestellt. Der Film zeigt das Schicksal von sechs Personen. Bis 21.45, Arte

20.15 IM ZIRKUS

Wasser für die Elefanten (Water for Elephants, USA 2011, Framcos Lawrence) Jacob steht kurz vor dem Abschluss in Veterinärmedizin, als seine Eltern sterben. Überstürzt bricht er mit seinem bisherigen Leben und landet in einem Wanderzirkus. Dort beginnt er mit der Frau des Besitzers eine Affäre. Sentimentales Drama mit tollen Ensemble: Christoph Waltz, Robert Pattinson, Reese Witherspoon und Elefantendame Tai. Bis 22.30, Servus TV

21.55 VERWECHSLUNGSKOMÖDIE

Der bewegte Mann (D 1994, Sönke Wortmann) Als Doro ihren Freund Axel bei einem Seitensprung erwischt, verlässt sie ihn. Was sie nicht weiß: sie ist schwanger. Axel kommt bei einem schwulen Pärchen unter, die sich in ihn verlieben. Chaotische Situationskomik, der erfolgreichste deutsche Film 1994. Bis 23.40, Super RTL

23.25 MUSIK IM TV

Soundcheck Österreich: Gustav Aus der Konzertreihe "Live@RKH". Die Musikerin und Komponistin Eva Jantschitsch hat unter ihrem Künstlernamen Gustav das Programm "Revolution und Reue" kreiert. Ausgangspunkt ist die russische Revolution 1917.

Bis 0.55, ORF 3

23.35 AUF DER SUCHE

Brüder III – Auf dem Jakobsweg (Ö 2006, Wolfgang Murnberger) Die drei Brüder Ludwig, Adrian und Ernst Stadler machen sich auf den 700 Kilometer langen Weg nach Santiago de Comostela. Der eine aus einer Lebenskrise, der andere von seinem Verantwortungsgefühl getrieben, der dritte flüchtet vor einem Skandal. Mit Wolfgang Bück, Erwin Steinhauer, Andreas Vitásek, Susa Meyer. Bis 1.10, ORF 2

0.30 FILMMAGAZIN

Kurzschluss: Gewalt und Korruption Die Kurzfilme Träumerei in der Prärie von Esteban Arrangoiz Julien und Babylon von Keith Deligero. Außerdem Porträts über den mexikanischen und philippinischen Filmemacher. Bis 1.25, Arte

1.35 NICHTS ZU MECKERN

Männer, die auf Ziegen starren (The Men Who Stare at Goats, USA/GB 2009, Grant Heslov) Der Journalist Bob Wilton (Ewan McGregor) hat mit Gus Lacey (Stephen Root) einen seltsamen Interviewpartner – er erzählt, vom Militär zum Gedankenlesen, Durch-Wände-Gehen und Töten mittels Blicken ausgebildet worden zu sein. Kurz darauf findet er sich in einer geheimen Operation im Irak wieder. Mit George Clooney, Jeff Bridges, Stephen Lang. Der Film hangelt sich von einem skurrilen Ereignis zum nächsten, viele ähneln sich. Skurriles Antikriegsdrama mit viel Slapstickhumor. Bis 3.00 , ARD