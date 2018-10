308: Bewegung in der Timeline

Die DVD vereint 13 Arbeiten, die sich dem neuen Erzählen mittels elektronischer Medien verschrieben haben. Vom Reiseessay bis zur Heimatforschung reichen die Themen, von Bildschichtungen und -verfremdungen bis zur Sprachzertrümmerung die Methoden. Die über mehrere Jahrzehnte laufenden Versuche, die spezifischen Möglichkeiten audiovisueller Medien zu erforschen, repräsentieren auch den Übergang vom analogen ins digitale Zeitalter. Kultur transformiert, erinnert und treibt voran. Ein beeindruckender Querschnitt durch elektronische Bildwelten, die Medienkunstgeschichte geschrieben haben. (Gerda Lampalzer, Manfred Neuwirth)



EVA BRUNNER-SZABO

Cultur Clash-Culture Flash (1995, 1 min)



MANFRED NEUWIRTH

The End Of The Gang Of Four (1993, 3 min)



DARIUSZ KOWALSKI

Elements (2005, 8 min)



ANNA STEININGER

Going nowhere fast (1993, 10 min)



GERDA LAMPALZER

Es (1994, 4 min)



GERDA LAMPALZER

Transformation (2009, 23 min)



URSULA PÜRRER / ASHLEY HANS SCHEIRL

Im Original farbig (1986, 16 min)



GUSTAV DEUTSCH / GERDA LAMPALZER / MANFRED NEUWIRTH

ASUMA (1982, 35 min)



EVA BRUNNER-SZABO

Fragmente zur Magie (2005, 3 min)



MANFRED NEUWIRTH

Tibetische Erinnerungen (1995, 23 min)



GUSTAV DEUTSCH / ERNST KOPPER

Rituale (1982, 34 min)



ILSE GASSINGER

Exposed (1989, 8 min)



EVA BRUNNER-SZABO

War Requiem – Liebe & Anarchie III (1994, 2 min)