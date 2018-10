305: Wie die anderen

"Die wohl seriöseste und ernsthafteste Annäherung an das Thema psychischer Erkrankungen." ORF.AT

Der Kinodokumentarfilm WIE DIE ANDEREN porträtiert den Arbeitsalltag der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tulln als permanenten Balanceakt zwischen Behutsamkeit und Druck, Routine und Improvisation. Prägnante Beobachtungen im Direct-Cinema-Modus verdichten sich zur berührenden, beunruhigenden Befragung einer Institution und ihrer gesellschaftlichen Funktion: Welche Hilfe kann die Klinik in der kurzen Zeit leisten, bis die Kinder und Jugendlichen wieder in ihren Alltag zurückkehren? Der Kinodokumentarfilm WIE DIE ANDEREN setzt diffusen Psychiatrieängsten einen präzisen Beobachterblick entgegen. Über eineinhalb Jahre hat Regisseur Constantin Wulff den Alltag der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im niederösterreichischen Landesklinikum in Tulln verfolgt. Sein unsentimental einfühlender Film zeigt institutionelle Arbeit: zwischen Regelwerk und Improvisation.



Ö 2015



BUCH UND Regie: Constantin Wulff

PRODUZENT: Johannes Rosenberger

KAMERA: Johannes Hammel

TON: Claus Benischke, Andreas Hamza, Klaus Kellermann

SCHNITT: Dieter Pichler

DRAMATURGISCHE BERATUNG: Johannes Holzhausen



DOKUMENTARFILM