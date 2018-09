Schon 2,4 Kilometer täglich zu Fuß gehen schützt das Herz

Auch Diabetikern hilft Bewegung bei der Vermeidung von Herzkrankheiten. Ein Studie mexikanischer und amerikanischer Forscher hat kürzlich ergeben: Männer mit Typ-2-Diabtes, die weniger als 400 Meter am Tag zu Fuß gingen, hatten ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Herzkrankheit im Vergleich zu gesunden Männern, die genauso wenige Schritte am Tag absolvierten. Anders verhielt es sich aber, wenn die Männer viel aktiv waren und mehr als 2,4 Kilometer am Tag (das entspricht je nach Schrittlänge etwa 3.430 bis 4.000 Schritten) spazierten: In diesem Fall wiesen die Männer mit Diabetes kein höheres Risiko, am Herzen zu erkranken, im Vergleich zu gesunden Männern auf.

Am 29. September ist Weltherztag. Er ist eine Initiative der World Heart Federation (WHF) und will zur Frage anregen, was jeder Einzelne tun kann, um Risiken für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einem Schlaganfall vorzubeugen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in der EU die Haupttodesursache. In Europa sterben jährlich rund zwei Millionen Menschen an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung (weltweit rund 17,3 Millionen Tote). Bei Herzinfarkten lag die Sterblichkeitsrate im Spital in den 1970er-Jahren noch bei über 60 Prozent, heute sind es weniger als zwei Prozent.

