303: Die Hölle

"Höllisch spannendes Thriller-Meisterstück von Oscar-Regisseur Stefan Ruzowitzky." SKIP

Özge, eine junge, türkischstämmige Taxifahrerin, chauffiert Besoffene und andere Verhaltenskreative durch die Nacht. In ihrem Bauch hat sie mindestens so viel Wut wie Travis Bickle, der "Taxi Driver" aus dem gleichnamigen Scorsese-Film. In einer besonders harten Nacht wird Özge zufällig Zeugin eines Mordes im Nachbarhaus: Das Opfer, eine Prostituierte, wurde regelrecht hingerichtet. Der Täter scheint ein wahnsinniger Serienmörder zu sein. Und er ist der Überzeugung, dass Özge ihn gesehen hat. Personenschutz erhält die junge Frau allerdings keinen. Der ermittelnde Kommissar behandelt diesen Fall wie alle anderen mit einer Mischung aus urösterreichischer Wurstigkeit und einer fetten Prise Chauvinismus. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.



Ö 2017



REGIE: Stefan Ruzowitzky

DREHBUCH: Martin Ambrosch

PRODUZENTEN: Helmut Grasser, Thomas Peter Friedl

KAMERA: Benedict Neuenfels

TON: Hjalti Bager Jonathansson

SCHNITT: Britta Nahler AUSSTATTUNG: Isidor "Isi" Wimmer

KOSTÜMBILD: Sammy Zayed