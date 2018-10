302: Was uns bindet

"Niemals – und ich verwende dieses Wort jetzt bold, im Sinne von gewagt und fettgedruckt – habe ich einen ergreifenderen Dokumentarfilm zum Thema Familie gesehen als Ivette Löckers WAS UNS BINDET." ALEXANDRA ZAWIA

Gerade als ich geglaubt habe, endlich mit meinen Gefühlen für meine Eltern und meine Herkunft im Reinen zu sein, vererbt mein Vater mir und meiner Schwester sein altes, baufälliges Bauernhaus. Das Erbe aus Stein soll uns wieder an jenen Ort in den Salzburger Bergen binden, in dem wir aufgewachsen sind und in dem meine Eltern immer noch leben. Ich leide unter Atemnot. Ich merke: Die Auseinandersetzung mit meiner Familie hat nicht aufgehört. Mit meiner Rückkehr beginnt ein neuer Blick auf meine Eltern. (Ivette Löcker)



Ö 2017



BUCH UND REGIE: Ivette Löcker

PRODUZENTEN: Ralph Wieser & Georg Misch

KAMERA: Frank Amann

TON: Tong Zhang

SCHNITT: Michael Palm

PRODUKTIONSLEITUNG: Teresa-Saija Wieser & David Bohun



DOKUMENTARFILM