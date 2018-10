301: Die Liebhaberin

"Lukas Valenta Rinners Spielfilm DIE LIEBHABERIN beeindruckt als Parabel unserer heutigen fundamentalen kulturellen Differenzen genauso wie als mutiger cineastischer Schritt." AUSZUG AUS DER JURYBEGRÜNDUNG DES WIENER FILMPREISES

Belén, eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen, nimmt einen Job als Haushälterin in einer reichen Familie an, die am Stadtrand von Buenos Aires in einer sogenannten Gated Community lebt. Die sterile Umgebung der Wohnanlage ist gerahmt von hohen elektrischen Zäunen, die auch als Trennlinie zwischen Reich und Arm zu fungieren scheinen. Auf einem ihrer Spaziergänge entdeckt die in sich gekehrte Belén ein benachbartes Nudistencamp – und damit die Aussicht auf nie gekannte Freiheit.



AT/KR/AR 2016



REGIE: Lukas Valenta Rinner

DREHBUCH: Lukas Valenta Rinner, Ana Godoy, Martín Shanly & Ariel Gurevich PRODUZENTINNEN: Ana Godoy, Lukas Valenta Rinner

KAMERA: Roman Kasseroller

SCHNITT: Ana Godoy

MUSIK: Jimin Kim & Jongho You

AUSSTATTUNG: Lucía Carnicero

SOUND-DESIGN: Nahuel Palenque MIT: Iride Mockert, Martín Shanly, Andrea Strenitz, Mariano Sayavedra u. v. m.