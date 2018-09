Die Sommerzeit endet am 28.

Am 24. steht der Vollmond im Walfisch

grafik: urania star/standard

Die lichten Tage verkürzen sich nun rascher, von 11 Stunden 41 Minuten am 1. auf genau 10 Stunden am 31. Die Sonne erreicht am 23. um 13h22 MESZ den Anfang des Tierkreiszeichens Skorpion. Am Sonntag, dem 28., endet die Sommerzeitperiode und aus 3h MESZ wird wieder 2h MEZ.

Zu Beginn zeigt sich der Mond um 1h mehr als halb erleuchtet und steht am 2. im Letzten Viertel in den Zwillingen in höchster Himmelsbahn. Er durchläuft die Erdnähe im Löwen, am 8. steht die zarte Altlichtsichel tief in der Morgendämmerung im Osten. Am 9. ist Neumond. Der Mond erscheint am 10. wieder als feine Neulichtsichel im Westsüdwest und steht am 11. nahe Jupiter. Die Libration, die perspektivische Schwankung im Anblick des Mondes, lässt uns das kleine Mare Crisium und den Mondnordpol so randfern wie möglich sehen. Das Erste Viertel im Schützen fällt auf den 16. Am 17. durchläuft der Mond seine Erdferne im Steinbock, bei Mars steht er auch noch am 18. Vollmond haben wir am 24. im Walfisch.

Merkur und Venus sind mit freiem Auge unsichtbar. Mars strahlt weiter am Abendhimmel im Südsüdost, er wechselt vom Schützen in den Steinbock. Jupiter steht am Abend bis 31. tief im Südsüdwest bis Südwest in der Waage. Saturn finden wir abends im Südsüdwest bis Südwest im Schützen.

Sternbilderhimmel: Die Karte gilt für den 1. um 22h12 und für den 27. um 20h29 MESZ. Der abendliche Himmel zeigt tief im Nordnordost den Fuhrmann mit Kapella und Stier. Nahe Südsüdost steht der Südliche Fisch mit Fomalhaut. Im hohen Südwesten finden wir das Sommerdreieck mit Atair im Adler, Wega in der Leier und Deneb im Schwan. (Hermann Mucke, 30.9.2018)