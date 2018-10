300: Augenblicke der Geschichte 1918

1918 – ein geschichtsträchtiges Jahr in jeder Hinsicht. Der Erste Weltkrieg geht zu Ende, ebenso über 600 Jahre Habsburger-Herrschaft. Die Monarchie wird zur Republik, und aus dem Vielvölkerstaat wird Österreich: die Geburtsstunde der Ersten Republik. Auf dieser DVD sind vielfältige Dokumente aus dieser bewegenden Zeit versammelt.

Die Kaiserfamilie begegnet Ihnen in diesen Aufnahmen bei offiziellen wie privaten Anlässen ebenso wie jene Soldaten, die für den Erhalt der alten Ordnung kämpfen, und Menschen, die unter Not und Hunger leiden und eine neue Zeit herbeisehnen. Die hier präsentierte Auswahl an kurzen Filmen gibt rare Einblicke in das tägliche Leben in Wien und den Kronländern in einer Epoche des Umbruchs. Die k. u. k. Kollektion des Filmarchiv Austria stellt die weltweit bedeutendste Filmsammlung zur Ära der Donaumonarchie dar, diese DVD enthält einzigartige Dokumente zur Frühgeschichte des Films in Österreich.

Dokumentarfilm

Ö 2017