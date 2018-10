299: L’Animale

"Als Autorin interessieren mich das Menschsein an jenen Stellen, an denen Wollen und Sollen aufeinanderprallen, und Figuren, die zwischen Angst und Mut schwanken."

KATHARINA MÜCKSTEIN

diesenreither

L’ANIMALE ist ein Film über die widersprüchlichen Kräfte, die in uns walten: Begehren, Leidenschaft, Vernunft. Mati und ihre Burschenclique machen auf getunten Mopeds die Gegend unsicher und den Mädchen das Leben schwer. Als sich jedoch Sebastian, der Anführer der Gruppe, in Mati verliebt und sie sich mit der verhassten Carla anfreundet, läuft Mati Gefahr, ihren Platz bei den Jungs zu verlieren. Währenddessen steht ein gut gehütetes Geheimnis zwischen Matis Eltern. Die beiden haben eine Entscheidung zu treffen: Was zählt mehr, Schein oder Sein?



Ö 2018



REGIE UND DREHBUCH: Katharina Mückstein

PRODUZENTINNEN: Michael Kitzberger, Wolfgang Widerhofer, Flavio Marchetti, Nikolaus Geyrhalter, Markus Glaser, Michael Schindegger, Natalie Schwager, Katharina Mückstein KAMERA: Michael Schindegger

SCHNITT: Natalie Schwager

TON: Hjalti Bager-Jonathansson

SZENENBILD: Katharina Haring

KOSTÜMBILD: Monika Buttinger

MIT: Sophie Stockinger, Kathrin Resetarits, Dominik Warta, Julia Franz Richter, Jack Hofer, Stefan Pohl, Dominic Marcus Singer, Simon Morzé, Eva Herzig u.v.m.