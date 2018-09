Achteinhalb Jahre Haft für pädophilen Koch in Deutschland

Der Mann hatte einen Buben aus der Schweiz nach Düsseldorf gelockt und missbraucht

Düsseldorf – Wegen Kindesmissbrauchs ist ein einschlägig vorbestrafter pädophiler Koch in Düsseldorf zu achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht am Freitag die unbefristete Unterbringung des 37-Jährigen in einer geschlossenen Psychiatrie an.

Der Angeklagte hatte gestanden, Kinder missbraucht und in einem Fall vergewaltigt zu haben. Die Taten erstreckten sich über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Deutsche hatte bereits vor zwei Jahren für Entsetzen gesorgt, als er einen Buben aus der Schweiz nach Düsseldorf gelockt und schwer missbraucht hatte. Dafür war er zu fünf Jahren Freiheitsstrafe plus Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie verurteilt worden. Diese Strafe ist im neuen Urteil enthalten.

Über "Minecraft" kennengelernt

Der Koch hatte den Zwölfjährigen laut der damaligen Anklage über das Onlinespiel "Minecraft" kennengelernt und sein Vertrauen gewonnen. Im Juni 2016 traf er den Buben in der Schweiz und überredete ihn, mit ihm nach Deutschland zu kommen. Acht Tage später befreite eine Spezialeinheit der Polizei das Kind aus der Gewalt des Mannes. (APA, 28.92018)