Real nach Ausrutscher im Derby gegen Atletico gefordert

Stadtrivale in der Liga seit Ende 2012 im Bernabeu unbesiegt

Madrid – Nach Reals Ausrutscher in Sevilla stehen die Königlichen im "Derbi madrileno" vor der nächsten schweren Aufgabe. Atletico gastiert Samstag (20.45 Uhr) mit Erfolgserlebnissen im Rücken im Bernabeu-Stadion und würde den Rivalen bei einem Sieg überholen. Real-Trainer Julen Lopetegui wusste: "Das Derby ist ein großes Spiel, das man nicht verlieren will. Der Druck ist in solchen Spielen immer da."

Nur fünf Zähler sammelte Atletico in den ersten vier Runden, zuletzt siegte das Team von Trainer Diego Simeone aber zweimal. Der bisher letzte Vergleich mit Real ging zugunsten der "Colchoneros" aus. Im europäischen Supercup siegte Europa-League-Sieger Atletico gegen den Champions-League-Triumphator im August mit 4:2 nach Verlängerung. Im Bernabeu hat Atletico darüber hinaus seit Dezember 2012 in fünf Ligaspielen nicht mehr verloren.

Gespannt sein darf man auf das Duell von Atleticos Torjäger Antoine Griezmann mit Reals Abwehrchef Sergio Ramos. Nach dem Supercup-Sieg ärgerte der Franzose den Spanier mit einem Instagram-Posting, in dem ihm Ramos in einer Karikatur eine Krone aufsetzte. Der mokierte sich später darüber, dass Griezmann sich in einem Interview auf eine Stufe mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi stellte.

Real, das auf den rekonvaleszenten Spielmacher Isco verzichten muss, liegt in der Tabelle aktuell auf Rang zwei, zwei Zähler vor Atletico. Spitzenreiter ist der mit dem Erzrivalen punktegleiche FC Barcelona, der zuletzt ebenfalls eine Niederlage einstecken musste. Nach dem überraschenden 1:2 in Leganes muss im Heimspiel gegen Athletic Bilbao am Samstagnachmittag ein Sieg her. Zuletzt ließen Messi und Co. mit einem 2:2 gegen Girona auch im Camp Nou Punkte liegen. (APA; 28.9.2018)