EU-Wirtschaftskommissar warnt vor "explosiver Verschuldung" Italiens

Moscovici hält Sanktionen gegen Rom für möglich, will den Dialog jedoch offen halten

Rom/Paris – Der französische Sozialist und EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat nach der Vorstellung der italienischen Finanzziele für 2019 vor der "explosiven Staatsschuld" Italiens gewarnt. "Wir haben keinerlei Interesse, eine Krise zwischen Italien und der EU-Kommission zu eröffnen", sagte Moscovici. Italien müsse jedoch seine Verschuldung abbauen.

Sanktionen gegen Italien seien möglich, doch er werde sich um einen Dialog mit der Regierung in Rom bemühen. Es sei jedenfalls damit zu rechnen, dass mit dem Ende der Austeritätspolitik Italiens das strukturelle Defizit weiterhin wachsen werde, so Moscovici im Interview mit dem französischen TV-Sender BFM am Freitag. Der Franzose mahnte, es liege in Italiens Interesse, sich nicht noch mehr zu verschulden. "Ein Land, das sich verschuldet, verarmt", sagte Moscovici.

Defizitziel in der Höhe von 2,4 Prozent

Die italienischen Regierungsparteien und Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria verständigten sich am Donnerstagabend auf ein Defizitziel für 2019 in Höhe von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – so wie es die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega gefordert hatten. Der parteilose Tria konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Er hatte sich für ein Defizitziel von unter zwei Prozent starkgemacht. (APA, 28.9.2018)