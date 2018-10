Nicolas Cage: Seine besten Filme?

"Con Air", "Wild at Heart" oder "Leaving Las Vegas" – in welchem seiner Filme hat Cage Sie besonders überzeugt?

Nicolas Cage hat einen neuen Film in den Kinos – und laut Kritikermeinung ist es einer seiner besten bisher. "Cage funktioniert hier, weil unter allem ein großartiger Schauspieler steckt, der sich an Extreme wagt, die andere nicht zu berühren wagen würden", so das "New York Magazine" in seiner Kritik. "The Village Voice" hebt ebenfalls Cages schauspielerische Fähigkeiten hervor: "Es gibt ein längeres Close-up in der Mitte des Films, in dem man sprichwörtlich das Licht in Cages Augen ausgehen sieht." Und auch im STANDARD wird der Film positiv bewertet. Plotmäßig werfe er zwar nicht allzu viel ab, aber "die blutorangenrote Tonskala des Films, der wabernde Synthie-Score von Jóhann Jóhannsson und last, but not least die jede Vorstellungskraft sprengende Metal-Optik der Widersacher verschmilzt zu einem tatsächlich erinnerungswürdigen Trip."

foto: reuters/thomas peter

Fest steht jedenfalls, der als Nicolas Coppola geborene Nicolas Cage spaltet das Publikum wie nur wenige andere Schauspieler. Er arbeitete mit Regisseuren wie David Lynch, Martin Scorsese, Spike Jonze oder Werner Herzog zusammen und ist Oscar-, Golden-Globe- und Screen-Actors-Guild-Preisträger. Gleichzeitig kann er zahlreiche Nominierungen für die Goldene Himbeere vorweisen, darunter für "Schlechtestes Leinwandpaar für Nicolas Cage und jeden, der mit ihm in einem seiner Filme von 2011 zu sehen war". Kommerziell und bei Filmkritikern erfolgreichen Filmen stehen brutal verrissene B-Movies gegenüber, sein exaltierter Schauspielstil wird von vielen als absurdes Overacting belächelt. Dazu schreibt "The Telegraph" anlässlich des neuen Films: "Für Jahre wurden Cages extremeren Performances verspottet, aber es scheint, dass die Filmwelt einfach nur aufholen musste."

Wie stehen Sie zu Nicolas Cages Werk?

Welche Filme sind ganz oben auf Ihrer Liste, welche haben enttäuscht? Stimmen Sie ab: Die folgende Liste beinhaltet Cages kommerziell erfolgreichste Filme sowie einige von Kritikern gelobte Werke:

Welcher Film fehlt Ihnen in dieser Liste? Was mögen Sie an Cages Stil – und was stört Sie? Welche Szene aus einem Cage-Film ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? (aan, 1.10.2018)