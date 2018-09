Unfälle verursachten Megastau im Wiener Frühverkehr

Laut ÖAMTC kam es zu Verzögerungen von bis zu zwei Stunden

Wien – Der Weg in die Arbeit strapazierte am Freitag die Geduld vieler Autofahrer in Wien. Mehrere Unfälle auf der Südost-Tangente (A23) haben laut Informationen des ÖAMTC den Frühverkehr lahmgelegt. Bereits gegen 5.00 Uhr kam es in Fahrtrichtung Kagran zwischen St. Marx und dem Handelskai zu teils erheblichen Verzögerungen, drei Fahrstreifen waren blockiert.

Der Stau baute sich sehr rasch auf und reichte innerhalb kurzer Zeit bis zum Knoten Vösendorf zurück, berichtete der Club. Sämtliche Zufahrten zur Tangente – wie der Verteilerkreis Favoriten und die Gürtelauffahrt – standen ebenfalls still. Im Staubereich sorgten weitere Unfälle für zusätzliche Behinderungen. (APA, 28.9.2018)