Tesla-Gründer Elon Musk wegen Betrugs angeklagt

New York – Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine Klage wegen möglichen Wertpapierbetrugs gegen Tesla-Chef Elon Musk eingereicht. Der Starunternehmer werde von der Behörde verdächtigt, falsche und irreführende Angaben gegenüber Investoren gemacht zu haben, berichteten US-Medien am Donnerstag übereinstimmend. Im August gab Musk in einer Reihe von Tweets bekannt, dass er Tesla vom Markt nehmen will und die Firma künftig als Privatunternehmen führen wolle.

Die Finanzierung dafür sei gesichert, so Musk auf Twitter. Das war offenbar falsch.

Nach nur gut zwei Wochen wurde der waghalsige Plan dann wieder abgeblasen. Wegen des Verdachts auf Marktmanipulation folgten Sammelklagen von Investoren und Ermittlungen der SEC. Laut US-Medienberichten prüft auch das Justizministerium den Fall.

Die Aktie gab nach Bekanntwerden der Klage am Donnerstag nachbörslich um rund sieben Prozent nach. (APA/red, 27.9.20118)