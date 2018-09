Tesla-Gründer Elon Musk wegen Betrugs angeklagt

Im August gab Musk in einer Reihe von Tweets bekannt, dass er Tesla vom Markt nehmen wolle

New York – Tesla-Gründer Elon Musk wird von der US-Börsenaufsicht SEC wegen Betrugs angeklagt. Das gab die Behörde am Donnerstagabend bekannt. Im August gab Musk in einer Reihe von Tweets bekannt, dass er Tesla vom Markt nehmen will und die Firma künftig als Privatunternehmen führen wolle.

Die Finanzierung dafür sei gesichert, so Musk auf Twitter. Das war offenbar falsch. Die Aktie gab nachbörslich um sechs Prozent nach. (red, 27.9.20118)