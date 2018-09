Wiener Linien launcht Modekollektion aus "Kontrolleur"-Video

Limitierte Kleidungsstücke mit Wiener Linien Logo von Agentur Traktor und Modelabel Peng!

Wien – Bevor die Wiener Linien mit einer Kampagne über das Essensverbot aufmerksam machten, produzierte die Kreativagentur Traktor für sie eine Coverversion von Falcos "Kommissar". Dieser wurde für die Verkehrsbetriebe zum "Kontrolleur". Das Video zeigt einen rappenden Wiener-Linien-Mitarbeiter, der als Betriebselektriker für Strom in den unterschiedlichen Bereichen der Öffis sorgt.

Die Reaktionen auf die gezeigten Outfits seien so positiv gewesen, dass man sich entschloss, eine Modekollektion zu launchen, so die Agentur Traktor in einer Aussendung.

Die Oversized Pullis, Hoodies, Shirts und Caps hat die Agentur zusammen mit dem Modelabel Peng! entworfen. Sie sind am Freitag bei einer Launch Party erhältlich. (red, 27.9.2018)