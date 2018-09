Deutscher Ryanair-Streik: Auch Laudamotion-Flüge fallen aus

Kunden per E-Mail und SMS benachrichtigt – Flüge aus Österreich nicht betroffen

Wien/Dublin/Schwechat – An den neuen Streiks beim irischen Billigflieger Ryanair beteiligen sich morgen auch Piloten in Deutschland. Damit schließen sich die Deutschen dem Arbeitskampf in anderen europäischen Ländern an. Es fallen deshalb auch Flüge von Ryanair-Maschinen aus, die für die Österreich-Tochter Laudamotion in Deutschland im Einsatz sind.

Flüge aus Österreich nicht betroffen

Wie Laudamotion am Donnerstagnachmittag mitteilte, müssen aufgrund des kurzfristig angekündigten Streiks der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit morgen, Freitag, insgesamt 8 Flüge aus und nach Deutschland aus dem Flugangebot genommen werden. Diese Flüge werden von Ryanair im Auftrag von Laudamotion durchgeführt.

Alle betroffenen Kunden seien per E-Mail und SMS benachrichtigt und über den Umgang mit Flugannullierungen bzw. Rückerstattungen informiert worden.

Flüge aus Österreich sind von diesem Streik nicht betroffen. (APA, 27.9.2018)