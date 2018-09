TV-Tipps für Freitag, 27. September

King Lear, Masaryk und der Verrat von München, Das fünfte Element, Universum History: Teotihuacán – Das Geheimnis der Pyramide, Kultur bei Tracks – mit Radio-Tipps

KÖNIGLICH

King Lear King Lear herrscht mit eiserner Hand über eine fiktive Version Englands – es wird als totalitäre Militärdiktatur gezeigt. Familiäre Intrigen, epische Schlachten. Top besetzt mit Anthony Hopkins, Emma Thompson, Emily Watson. Amazon Prime

18.30 MAGAZIN

Konkret: Die richtige Dosis Sport – Wie viel Training ist gesund? Falscher Ehrgeiz gefährdet Freizeitsportler mehr als Profiathleten. Bis 18.51, ORF 2

20.15 HISTORIENDRAMA

Masaryk und der Verrat von München (Masaryk, CZE/SVK 2016, Julius Sevcík) Als tschechoslowakischer Botschafter verzweifelt Jan Masaryk 1938 in London. Er sieht zu, wie sein Land Hitlers Expansionsgelüsten geopfert wird. Nach einem Nervenzusammenbruch kommt er in eine Klinik und soll sich ausgerechnet dem deutschen Dr. Stein anvertrauen. Die Verfilmung einer unbekannten Geschichte, die in ihrer Thematik aktueller ist denn je. Bis 22.05, Arte

foto: martin strba Arte zeigt den Film "Masaryk und der Verrat von München" mit Karel Roden anlässlich des 80. Jahrestags des Münchner Abkommens.

20.15 RASANTER SCI-FI-KULT

Das fünfte Element (Le Cinquième Élément, F 1997, Luc Besson) New York im 23. Jahrhundert: Die Welt wird von dem absolut Bösem bedroht. Nur Ex-Soldat Korben Dallas (Bruce Willis) kann zusammen mit Leeloo (Milla Jovovich) die Menschheit retten – sie ist das "fünfte Element", geschickt von Außerirdischen, um das Böse zu vernichten. Virtuose Zitate vor detailreicher Zukunftskulisse. Bis 22.50, ProSieben

21.00 WIRTSCHAFT

Makro: Abschied vom Welthandel? Die USA und China belegen sich mit Zöllen, Großbritannien und die Europäische Union streiten über Wirtschaftsbeziehungen. Ist die Globalisierung am Ende – und was kommt danach? Bis 21.30, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Teotihuacán – Das Geheimnis der Pyramide Zwischen 100 und 600 n. Chr. war Teotihuacán eine der größten Städte der Welt – bis die Kultur plötzlich verschwand. Das Volk hinterließ weder Schrift noch Sprache, weswegen immer noch wenig über es bekannt ist. Bis 23.20, ORF 2

foto: orf/zdf/clemens stocker Sergio Gómez und seine Arbeiter haben über 800 Tonnen Schutt und Erde aus dem Tunnel schaffen müssen.

23.40 KULTURMAGAZIN

Tracks 1) Das Duo Ic3peakIm richtete sein Aufnahmestudio in einem Wald bei Moskau ein. 2) Dave McKeanDave revolutionierte das Comic-Genre mit Batman: Arkham Asylum. 3) Kendama: Der neue Freestyle-Sport. Bis 0.25, Arte

23.50 SLAPSTICK-KLASSIKER

Der rosarote Panther (The Pink Panther, USA 1963, Blake Edwards) Der rosarote Panther ist ein Diamant mit rosarotem Schimmer und einem kleinen Schatten in der Mitte. Er wird von dem Meisterdieb "Phantom" stibitzt, Inspektor Clouseau soll ihn stellen. Immer wieder sehenswert. Mit David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner und Claudia Cardinale. Bis 1.40, Bayern