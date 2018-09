Netzwerk: 300 Millionen tägliche Nutzer der Anwendung

Facebook öffnet seine "Stories" für Werbung. Ab sofort könnten Interessierte "auf der ganzen Welt" Werbung in dem Format schalten, teilte das Netzwerk am Mittwoch in New York mit. Es habe sich gezeigt, dass Werbung in Stories "wertvolle Geschäftsergebnisse" liefern könne. Zugleich vermeldete Facebook aktuelle Nutzerzahlen: Täglich nutzten rund 300 Millionen User die Facebook-Anwendung Stories.

Glitzersterne

Mit Facebook Stories können Nutzer Sammlungen von Videos und Bildern erstellen und sie mit allerlei Deko verzieren, zum Beispiel Hüten, Bärten und Glitzersternen. Die Story kann mit ausgewählten Freunden geteilt werden und verschwindet nach 24 Stunden. Facebook hatte die Story-Funktion für das Netzwerk 2017 eingeführt, bei Instagram, das ebenfalls dem US-Konzern gehört, gibt es sie bereits seit 2016.

Mit den Stories macht Facebook dem Dienst Snapchat erklärte Konkurrenz, der diese Anwendung zuerst hatte. Das Netzwerk will damit außerdem jüngere Nutzer stärker an sich binden. Bei den Stories soll es zudem ab der kommenden Woche auch möglich sein, Musik zu integrieren. Dazu einigte sich Facebook nach eigenen Angaben mit den großen Produktionsfirmen. (APA, 27.9. 2018)