Vettel läuft im WM-Kampf die Zeit davon

Wenn Sonntag in Sotschi die WM-Wende nicht gelingt, ist Titelchance wohl dahin – Hamilton mit 40 Punkten Vorsprung in letzte sechs Rennen

Sotschi – Lewis Hamilton rast seinem fünften WM-Titel in der Formel 1 entgegen. Sebastian Vettel kommt hingegen kaum noch hinterher, ihm läuft die Zeit davon. Der Ferrari-Star hofft aber immer noch auf die WM-Wende. Diese muss dem viermaligen Formel-1-Weltmeister am Sonntag (13.10 Uhr/ORF eins, RTL) beim 16. Saisonlauf am Schwarzen Meer in Sotschi gelingen.

Daran klammert sich Vettel: Vier Mal ist er Weltmeister geworden, dabei hat er 2010 und 2012 schon enorme Comeback-Qualitäten bewiesen. Diesmal liegt der Deutsche 40 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, nur noch sechs Rennen sind zu fahren. Problem Nummer eins bei Vettels Aufholjagd ist: Ferrari und er selbst erleben einen besorgniserregenden Leistungseinbruch. Mercedes-Pilot Hamilton hingegen befindet sich in bestechender Form und hat vier der vergangenen fünf Grand-Prix-Rennen gewonnen.

Vettel glaubt

"Ich glaube noch immer daran", sagte Vettel zu seinen Titelchancen. Im Olympia-Park von Sotschi hat der 31-Jährige aber noch nie gewonnen. 2015 und 2017 wurde Vettel jeweils Zweiter. Der 5,848 Kilometer lange Kurs mit seinem niedrigen Reifenverschleiß liegt dagegen Mercedes. Hamilton gewann die ersten beiden Auflagen 2014 und 2015, Nico Rosberg und Valtteri Bottas sorgten anschließend für Jubel bei den Silberpfeilen. Im vergangenen Jahr lag der Finne bei seinem Premierensieg in der Königsklasse des Motorsports aber nur 0,6 Sekunden vor Vettel.

Eine Reihe von Faktoren zeichnen die Silberpfeile aus. Da ist natürlich Hamilton, der seit dem Desaster in Österreich Anfang Juli, als er kurz vor Schluss wegen eines Problems mit dem Benzindruck aufgeben musste, stets mindestens Zweiter geworden ist. Der "Fokus und die Freude" des Briten würden ihn in der entscheidenden Phase der Saison auf ein "herausragendes Niveau" heben, meinte Mercedes-Technikdirektor James Allison. Hamilton ist einfach in Bestform, wenn sie von ihm gefordert wird.

Wolff kämpft

Der Rennstall selbst arbeitet mit enormer Akribie und Ausdauer. Man pflegt auch eine uneitle und offene Fehlerkultur. Denn Patzer sind auch Mercedes 2018 unterlaufen. "Wir müssen um jedes Quäntchen Performance hart kämpfen, um die Chance zu haben, um Siege mitzufahren", betonte Motorsportchef Toto Wolff.

In Sotschi sind zudem nach Antonio Giovinazzi weitere Personalentscheidungen zu erwarten. Der Italiener löst 2019 den Schweden Marcus Ericsson als Stammfahrer bei Alfa-Romeo-Sauber ab und wird neuer Teamkollege des Finnen Kimi Räikkönen. Ganze acht Cockpits sind offiziell jedoch noch nicht vergeben: Williams, Toro Rosso, Force India und Haas haben noch die hochbegehrten Arbeitsplätze. (APA; 27.9.2018)