Wieder Trickdiebstahl an hochbetagter Frau in Wien

Die Polizei warnt eindringlich vor ungebetenen Besuchern – in den letzten Monaten gab es einige Betrugsfälle

Wien – Wieder haben Trickdiebe bei einem hochbetagten Opfer in Wien Beute gemacht. Zwei Männer machten am Mittwoch einer 82-Jährigen vor, in ihrer Wohnung in der Schönbrunner Allee in Meidling den Stromzähler prüfen zu müssen. Danach fehlten 140 Euro aus der Geldbörse der Seniorin.

Einer der beiden Männer hantierte am Sicherungskasten, während der zweite die Frau ablenkte und bestahl. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer durchstöberten die Diebe alle Räume und wühlten in Kästen und Laden.

Tipps der Polizei

Die Polizei erneuerte ihre Warnung vor solchen ungebetenen "Besuchern": Man solle nie Fremde einlassen – Gas-, Strom- und Heizungsableser werden rechtzeitig schriftlich angekündigt. Immer eine Sperrkette vorlegen, falls man Unbekannten die Tür öffnet. "Ein Glas Wasser oder einen Zettel kann man auch durch einen Türspalt reichen", so die Landespolizeidirektion. Weiters gilt: Erst durch den Türspion prüfen, ob man aufmachen soll, nicht den Türöffner betätigen, ohne vorher zu fragen, wer überhaupt Einlass begehrt. "Nachbarschaftshilfe und das Wissen um das Recht der Selbsthilfe können Straftaten verhindern", ebenso "ein entschiedenes Nein, ein energisches Wegweisen eines ungebetenen Besuchers oder ein lauter Hilfeschrei".

Zuletzt schlug des öfteren eine andere Betrügergruppe zu. Am Telefon geben sich die Mitglieder als Polizisten aus und teilen den Angerufenen mit, ein Familienmitglied habe einen schweren Autounfall verursacht. Damit ihm eine Haftstrafe erspart bleibe, müsse eine Kaution bezahlt werden. Im Sommer waren der Wiener Polizei bereits mehr als 100 solcher Fälle bekannt – der Gesamtschaden lag damals bei mehr als 400.000 Euro. (APA, red, 27.9.2018)