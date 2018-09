Mann nach sexueller Belästigung in Innsbruck ausgeforscht

Ein 50-Jähriger soll 13-Jährige bei Bushaltestelle bedrängt und unsittlich berührt haben, das bestreitet der Tiroler

Innsbruck – Nachdem ein 13-jähriges Mädchen vergangene Woche bei einer Bushaltestelle im Innsbrucker Stadtzentrum von einem Unbekannten sexuell belästigt worden war, ist nun ein Verdächtiger ausgeforscht worden. Das Mädchen hatte den 50-jährigen Einheimischen laut Exekutive in den Rathausgalerien wiedererkannt und sofort die Polizei verständigt.

Der Mann zeige sich zum Tatvorwurf nicht geständig, teilte die Polizei mit. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Die 13-Jährige war am Montag vergangener Woche am Nachmittag gegen 16.00 Uhr bei der Bushaltestelle bedrängt und unsittlich berührt worden. Nachdem die Jugendliche in den Bus eingestiegen war, folgte ihr der Mann und setzte sich ganz provokant und eng neben sie. Eine Zeugin soll dies bemerkt und den Mann aufgefordert haben, sich irgendwo anders hinzusetzen. (APA, 27.9.2018)