69 Prozent der Bayern unzufrieden mit Seehofer

Auch in der CSU kritisieren 56 Prozent der Wähler den Innenminister

Berlin – Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern kämpfen die CSU-Spitzenpolitiker mit einem Zustimmungsproblem. 69 Prozent der Befragten sind nach einer am Donnerstag veröffentlichten GMS-Umfrage für den Regionalsender "Sat.1 Bayern" unzufrieden mit der Arbeit von CSU-Chef Horst Seehofer. Auch 56 Prozent der CSU-Wähler üben Kritik am Innenminister.

49 Prozent halten Ministerpräsident Markus Söder für einen guten Ministerpräsidenten, 46 Prozent nicht. Nur 34 Prozent der CSU-Wähler glauben, dass eine schwarz-grüne Regierung halten könnte. Bei den Grünen sind es 85 Prozent.

Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa sieht die CSU bei 34 Prozent, die Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung (GMS) kommt auf einen Wert von 35 Prozent. Die Grünen würden demnach mit 16 Prozent zweitstärkste Partei vor der SPD (13), der AfD (zwölf), den Freien Wählern (zehn) und der FDP (fünf).

Die Linkspartei würde den Einzug in den Landtag verfehlen. Die bisher allein regierende CSU müsste danach auf jeden Fall eine Koalition eingehen. Allerdings gaben 51 Prozent der Befragten an, dass sie sich ihrer Entscheidung am 14. Oktober noch nicht sicher seien. GMS befragte zwischen dem 20. und 26. September 1004 Personen. (APA, Reuters, 27.9.2018)