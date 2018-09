Publikumsliebling Ignaz Kirchner gestorben

Der Charakterschauspieler des Wiener Burgtheaters war ein wunderbarer Kauz mit graziler Würde

Auf der Bühne – zumal der seines geliebten Burgtheaters – entwarf sich Charakterschauspieler Ignaz Kirchner häufig so, als stünde er in Widerspruch zu sich selbst. Der Verschämtheit seiner respekteinflößenden Physis gewann er Mittel für seine Renitenz ab: als Aufrührer, der mit übersinnlichen Mächten im Bunde schien.

Kirchner, der geborene Wuppertaler (eigentlich: Hanns-Peter Kirchner-Wierichs), war ein pyknischer Jüngling. Seine späterhin kahle Erscheinung war die angsterregende einer E.T.A.-Hoffmann-Figur. Mit mahlenden Backen und schnarrender Stimme empfahl er sich als Fürst der Nacht: ein Faktotum, das dennoch verlässlich in den Kolonnen der Vernunft und des Fortschritts mitmarschierte, das heißt in seinem Falle: mit graziler Würde -schlich.

An der Grenze zur Verrücktheit

Gleichwohl traf man den Buchhändlersohn nie in der Rolle des strahlenden Aufklärers an. Als er als junger Mann vom Kollegen Jürgen Wilke aufgefordert wurde, sich anständige Beinkleider schneidern zu lassen, weil Frauen den jungen Mimen immer auf den Hosenladen starren würden, entgegnete er selbstbewusst: "Ich spiele keine jugendlichen Liebhaber!" Und als man ihm Anfang der 1970er am Bonner Schauspiel die Rolle von Handkes Kaspar anvertraute, da aß er auf offener Bühne Glas. Der Trick, erzählte Kirchner später achselzuckend, bestehe in der Sorgfalt des Backenmahlens.

orf Video-Beitrag zum Tod von Ignaz Kirchner.

Der Rheinländer konnte an der Grenze zur Verrücktheit agieren: Dann gab er die widerstrebende Dienerfigur, den jüdischen Kauz, in dessen Gliedern das Unheil von Jahrtausenden stecken mochte. Mit seiner herrlich tönenden Stimme mahlte er alle Schrecken klein.

Dann gab er etwa den Widerpart zum großen Gert Voss, denn er nicht erst als "Sonny Boy" begleitete, sondern schon vorher meist als stummes Fragezeichen. Oder als böser Einflüsterer in Inszenierungen von George Tabori. Oder als unerträglicher Ausbund von Tugend in Peter Zadeks unsterblicher "Ivanov"-Inszenierung. Oder als aasig grinsende Samuel-Beckett-Figur, die von Gottvater persönlich in das unerträgliche Geheimnis ihres Ablebens eingeweiht worden zu sein schien.

Streitbarer Charakter

Als Textrezitator – von Kafka, Robert Walser oder Wilhelm Reich – war Kirchner ein unermüdlicher Anwalt der Moderne dort, wo sie am Verschlüsseltsten ist. Ihm eignete zuletzt fast eine talmudische Aura, die ihn auch in den von ihm geliebten Wiener Caféhäusern umgab. Langsam verlassen uns jene Schlüsselfiguren, die mit dem Erscheinen Claus Peymanns an der Wiener Burg 1986/87 einen notwendigen Epochenbruch begründet haben.

Wer immer Ignaz Kirchner im Schauspielerhimmel droben in Empfang nimmt, er wird – so wie es einst dem Autokraten Zadek verlässlich passierte – mit Widerworten eines Streitbaren rechnen dürfen. Jetzt ist Burgtheaterschauspieler 72-jährig nach langer Krankheit gestorben. Seine letzte Rolle war der Gerbermeister Kiil in Henrik Ibsens "Ein Volksfeind" (Regie: Jette Steckel). (Ronald Pohl, 27.9.2018)