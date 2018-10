Google feiert 20. Geburtstag mit Street View aus seiner Gründungsgarage

Mehrere neue Easter Eggs für die Suche – Doodle feiert die besten Doodles

Genau genommen ist Google eigentlich bereits Anfang des Monats 20 Jahre alt geworden. Immerhin wurde die Firma am 4. September 1998 gegründet. Bei Google selbst begeht man dieses Jubiläum aber schon seit längerem am 27. September, und so gibt es nun zur Feier eine Reihe von kleineren Gimmicks und Features.

Street View

Das Highlight sind dabei die Street-View-Aufnahmen aus jener Garage, in der Google dereinst gestartet ist. Das Innenleben wurde anhand von alten Aufnahmen rekonstruiert, um einen möglichst exakten Eindruck davon zu vermitteln, wie es dereinst bei Google ausgesehen hat. Wer will, kann zudem viele Details aus der Geschichte des Unternehmens entdecken, so liegen etwa Prototypen der Datenbrille Google Glass herum.

Zu Besuch in jener Garage, in der Google gegründet wurde.

Google-typisch darf natürlich auch ein Easter Egg nicht fehlen. Nur so viel sei verraten: Es gibt eine geheime Tür hinter der ein Neonlichtschalter zu finden ist – das dann noch weitere Details offenbart. Für die damalige Garagenbesitzerin haben sich ihre Untermieter übrigens auch bezahlt gemacht: Susan Wojcicki ist als Youtube-Chefin mittlerweile eine der mächtigsten Frauen im Silicon Valley.

Doodle

Parallel dazu hat Google auch einige neue Easter Eggs in seine Suchmaschine gepackt, wer etwa nun nach "watch a dvd" sucht, wird darauf hingewiesen, dass es mittlerweile 2018 ist, und gefragt ob er "streaming subscription" gemeint hat. Und dann gibt es noch einen passenden Doodle auf der Google-Startseite, der wiederum einen Blick auf die besten Doodles der letzten 20 Jahre gibt. Auch einen Blogeintrag, der sich diesem Thema widmet, gibt es. (red, 27.9.2018)