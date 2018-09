Bootsunfall bei "Girls Camp": Bundesheer setzte keinen Notruf ab

Die Lage wurde zunächst offenbar falsch eingeschätzt. Der Gesundheitszustand der Verunglückten ist weiter kritisch

Ein Schnupperwochenende beim Bundesheer nahm für zwei Teilnehmerinnen Anfang September ein tragisches Ende. Im Rahmen des "Girls Camp" wurde auch eine Bootsfahrt auf der Donau unternommen. Ein Pionierboot des Heeres mit 13 Insassen kenterte jedoch – offenbar nachdem es auf eine Welle gefahren war, die daraufhin hineingeschwappt sei. Insassen waren danach unter das gekenterte Arbeits- und Transportboot geraten.

Noch immer ist der Gesundheitszustand von zwei verunglückten jungen Frauen, die 40 Minuten lang unter Wasser waren, kritisch. Beim Unfallhergang und vor allem der Rettungsaktion sind drei Wochen nach dem Unfall weiterhin Fragen zu klären – etwa warum die Frauen so lange unter Wasser waren. Wie der ORF Niederösterreich am Mittwoch berichtete, gibt es Hinweise, dass das Bundesheer die Lage zunächst falsch eingeschätzt haben könnte.

Hoher Wellengang



Fraglich ist zunächst, wie es zu dem hohen Wellengang auf der Donau kam. Ein Güterschiff oder Schubschiff, das einen hohen Wellengang verursacht haben könnte, war zu diesem Zeitpunkt nicht unterwegs. Ermittelt wird deshalb auch, ob die Wellen, die zum Kentern führten, möglicherweise durch die Fahrweise der Bundesheerboote verursacht wurden.

Den ersten Notruf tätigte nicht das Bundesheer, sondern die Feuerwehr. Insgesamt waren vier Heeresboote auf der Donau unterwegs. Weil zur selben Zeit eine Katastrophenübung der Feuerwehr auf der Donau stattgefunden habe, seien Helfer rasch zur Stelle gewesen.

15 Minuten bis zum ersten Notruf



Wie Recherchen des ORF zeigen, konnte das verunglückte Bundesheerboot spätestens um 10.03 Uhr, also 14 Minuten nach dem Unfall, an eine Sandbank am linken Ufer der Donau gebracht werden. Die Sandbank ist mehr als einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Um 10.04 Uhr setzte ein Feuerwehrmann aus dem Bezirk Neunkirchen, der in Hainburg an einer Übung teilgenommen hatte, schließlich einen Notruf ab.

Lange Zeit keine Klarheit über Vermisste

Um 10.07 Uhr erreichte die Schifffahrtsaufsicht, die gemeinsam mit der Feuerwehr geübt hatte, die Sandbank. 18 Minuten nach dem Unfall war noch immer unklar, ob jemand vermisst wird. Das bestätigten mehrere Einsatzkräfte, beziehungsweise liegt ein Foto von 10.11 Uhr vor, auf dem zu sehen ist, dass nicht alle Soldaten an einer aktiven Suche beteiligt waren.

Auch ein anderes Foto, das um 10.17 Uhr in der Nähe der Sandbank aufgenommen wurde, zeigt, dass die beiden Frauen offenbar nicht vermisst wurden. Stattdessen wurde das gekenterte Boot für die Bergung vorbereitet. Die beiden Teilnehmerinnen waren zu diesem Zeitpunkt, 28 Minuten nach dem Unfall, noch immer unter dem Boot gefangen.

Reanimation nach 40 Minuten

Gegen 10.28 Uhr wurde das Boot schließlich angehoben und laut einem Einsatzprotokoll die erste Frau ans Ufer gebracht. Dort wurde sie 39 Minuten nach dem Unfall reanimiert. Weitere sechs Minuten später konnte auch die zweite Teilnehmerin geborgen werden.



Der Sprecher des Bundesheers, Michael Bauer, auf Twitter zu den aktuellen Recherchen.

Auf die neuen Vorwürfe angesprochen, hieß es seitens des Bundesheers, dass "noch auf der Donau eine Standeskontrolle durchgeführt worden ist". Bundesheerintern wurde eine Untersuchungskommission eingerichtet. Der Abschlussbericht soll Anfang Oktober veröffentlicht werden, sagte ein Sprecher des Bundesheers zum ORF. "Wir wollen nicht spekulieren", hieß es am Donnerstag auf Anfrage der APA. (red, 27.9.2018)