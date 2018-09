Wie moderne Technologie die Geldanlage revolutioniert

Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt auf ETFs und wissenschaftlich fundiertes Risikomanagement

Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter, der Privatanlegern Zugang zu einer Investment-Technologie gibt, die bisher institutionellen Investoren vorbehalten war. Wie das Konzept funktioniert, erklärt Gründer Prof. Dr. Stefan Mittnik.

In zwei Sätzen, was macht Scalable Capital?

Wir erstellen für unsere Kunden global diversifizierte ETF-Portfolios für den langfristigen Vermögensaufbau. Wir überwachen und managen diese regelmäßig mit unserer führenden Risikomanagement-Technologie, die wir auf Basis neuester empirischer Forschungsergebnisse entwickelt haben.

Warum liegt der Fokus auf Risikomanagement?

Risiko ist die Währung, mit der Anleger Rendite einkaufen. Je mehr man die Risiken im Griff hat, desto besser fällt die Performance aus.

Was kann Technologie hier leisten?

Es reicht nicht, die Nachrichtenlage zu studieren, um Risiken abzuschätzen. Erst durch den Einsatz computergestützter Finanzökonometrie verstehen wir diese besser und können abschätzen, wie sich die Risiken einzelner Anlageklassen, sowie Abhängigkeiten zwischen Anlageklassen entwickeln.

Was kostet die Vermögensverwaltung?

Unsere Gesamtkosten liegen bei unter 1,0 Prozent pro Jahr. Darin sind alle Handelskosten und die Gebühren für die ETF-Verwaltung enthalten.

Veranstaltet Scalable Capital Infoabende?

Im Oktober veranstalten wir Infoabende in Wien und Salzburg. Dort haben Sie die Gelegenheit, Scalable Capital persönlich kennenzulernen. Unser Team wird Ihnen das Konzept von Scalable Capital in einem etwa einstündigen Vortrag näherbringen und Ihre Fragen in einer anschließenden Q&A-Runde beantworten. Zum Ausklang des Events gibt es bei Getränken die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Unser Infoabend ist natürlich kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Mehr Informationen auf www.scalable.capital/events

www.scalable.capital

Risikohinweis:

Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.scalable.capital/risiko.