Niederlagen für Barcelona und Real Madrid

Barca unterliegt knapp bei Leganes, Real kassiert ein 0:3 in Sevilla – Rapids EL-Gegner Villarreal siegt in Bilbao

Madrid/Sevilla – Für die beiden spanischen Fußball-Topclubs Real Madrid und FC Barcelona hat es am Mittwoch in der sechsten Runde die ersten Liga-Niederlagen gesetzt. Die Katalanen verloren beim bisherigen Schlusslicht Leganes 1:2, blieben aber an der Spitze, weil sich Real beim FC Sevilla mit 0:3 geschlagen geben musste.

Barcelona ging zwar durch Philippe Coutinho (12.) in Führung, den Gastgebern gelang jedoch dank eines Doppelschlags durch Nabil El Zhar (52.) und Oscar (53.) die Überraschung. Erst am vergangenen Sonntag war Barca im Camp Nou gegen Underdog Girona nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Einen Rückschlag setzte es auch für Real. Die Niederlage in Sevilla war nach Toren von Andre Silva (17., 21.) und Wissam Ben Yedder (39.) schon vor der Pause praktisch besiegelt. In der Tabelle liegen die "Königlichen" aufgrund des um vier Treffer schlechteren Torverhältnisses hinter dem punktegleichen Titelverteidiger, zwei Zähler dahinter folgt Atletico Madrid auf Platz drei. Rapids Europa-League-Gegner Villarreal gewann bei Athletic Bilbao 3:0 und ist Tabellenachter. (APA, 26.9.2018)