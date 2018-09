foto: christian benesch

Philipp Hochmair: "Am liebsten trage ich das Adamskostüm"

"Als Schauspieler zieht man das an, was die Rolle von einem verlangt. Privat kleide ich mich gerne funktional und vor allem wetterunabhängig. Dabei bewege ich mich farblich am liebsten zwischen Grau, Blau und Schwarz. Außerdem habe ich ein Faible für Militärkleidung. Sie ist praktisch und kann sich dem Wetter anpassen. Nachdem ich viel unterwegs bin, wechsle ich oft zwischen unterschiedlichen Klimazonen. Letztes Jahr habe ich in Südafrika gedreht und musste oft hin und her fliegen. So etwas schafft Sehnsucht nach Kleidung, die sowohl im Winter als auch im Sommer brauchbar ist. Für mich ist es eine Art Einsatzkleidung, wenn ich von Konzert zu Konzert oder von Drehort zu Drehort reise. Militärhosen haben zudem viele Taschen, was ich großartig finde. Ich kombiniere sie gerne mit Hemden und anderen Kleidungsstücken.

Bei Theaterpremieren oder Galaabenden kleide ich mich aber auch gerne dem Anlass entsprechend. Das gehört zum guten Ton, und ich muss nicht um jeden Preis provozieren. Bei meinen Konzerten ziehe ich hingegen das an, was mir Spaß macht und was zum jeweiligen Ort passt. Ich hatte unlängst ein Konzert in einer Eisenfabrik in Südtirol. Der Chef der Fabrikshalle war so nett, mir einen Helm zu geben, den die Arbeiter dort normalerweise tragen. Den blauen Helm hatte ich dann während des gesamten Konzerts auf dem Kopf. Das fand ich irgendwie ganz schön, und ich hätte sonst wahrscheinlich niemals so einen Helm getragen.

Prinzipiell ziehe ich alles an, was man mir gibt. Ich habe da keine Hemmungen, vorausgesetzt, es handelt sich nicht um einen Pullover mit FPÖ-Aufnäher. Aus kommerzieller Sicht verstehe ich, dass Modelabels jede Saison eine neue Kollektion herausgeben. Ich persönlich kann nichts damit anfangen. Kleidung muss den Zweck erfüllen. Wenn ich zu Hause bin, mache ich mir noch weniger Gedanken über Mode. In meiner Wohnung laufe ich meistens nur im Adamskostüm herum, weil mir prinzipiell immer warm ist. Das ist meine absolute Lieblingskleidung." (Alex Stranig)

Philipp Hochmair (44) ist vielen als Schauspieler aus der ORF-Serie "Vorstadtweiber" bekannt. Im August sprang er kurzfristig als Jedermann bei den Salzburger Festspielen ein.