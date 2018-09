Supermärkte fordern mehr Fläche abseits der Ortskerne

Der Einzelhandel sieht sich durch Flächenwidmung um Geschäft gebracht

Wien – Österreichs Lebensmittelhandel wehrt sich gegen das Korsett der Raumordnung. Die Branche darf sich in vielen Bundesländern nicht oder nur eingeschränkt außerhalb von Ortskernen neu ansiedeln. Ihre Verkaufsflächen sind gesetzlich limitiert. Ziel der Politik war es, den Verlust an Nahversorgern in den Innenstädten angesichts neuer großer Einkaufszentren auf der grünen Wiese zu bremsen.

Die Stärkung der Zentren mit Mitteln der Raumordnung scheiterte, sagt Michael Mayrhofer, Professor für Verwaltungsrecht an der Uni Linz. "Den kleinen Kaufmann ums Eck, der damit geschützt werden sollte, gibt es nicht mehr." Es sei auch Illusion zu glauben, dass dieser je wieder zurückkehre.

Aus seiner Sicht haben die aktuellen Regelungen, die über Größe und Lage der Standorte bestimmen, nichts mehr mit der Realität der Supermärkte gemein. Eingekauft werde heute primär mit dem Auto. Lebensmittelketten benötigten für eine Filiale eine Fläche von mindestens 1000 Quadratmetern. Beides ließe sich in dicht verbauten Ortszentren nicht realisieren.

Vorteil für Onlinehandel

Rainer Will, Chef des Handelsverbands, fordert eine Lockerung der Flächenwidmung – zumal die Bestehende den Onlinehandel befeuere, wie er warnt. Für diese halte die Raumordnung keine Limits bereit: Auslieferungslager dürften nämlich überall gebaut werden.

Der Volkswirtschafter Friedrich Schneider hat für den Verband die finanziellen Effekte errechnet, die mehr Spielraum bei der Standortwahl bringen würde. Seiner Studie zufolge, ließen sich damit Kosten im Lebensmittelhandel um gut 400 Millionen Euro senken. Höherer Konsum würde eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von 500 Millionen und eine Lohnsumme von bis zu 256 Millionen Euro ermöglichen. Schneider stellt bis zu 6800 neue Jobs in Aussicht, 2000 allein im Handel.

Voraussetzung dafür sei, dass sich Österreich auf einheitliche Standards für idealtypische Standorte durchringt. Bisher pflegt in der Raumordnung jedes Bundesland eigene Regeln.

Verfassungswidrige Beschränkung?

Mayrhofer hält die bestehenden Restriktionen der Raumordnung für verfassungswidrig, da sie alle einst definierten Ziele nicht mehr erreichten. Dass lockerere Regeln der ohnehin schon großflächigen Versiegelung von Grund und Boden weiter Vorschub leistet, lässt Schneider bedingt gelten. "Es ist ein Problem." Er appelliert daran, zukünftig vermehrt auch leer stehende Gebäude zu nutzen.

Für Hannes Lindner, Chef des Beraters Standort+Markt, ist es verständlich, dass Lebensmittelketten auf 600 Quadratmetern wenig Auslangen finden. Er warnt im Gespräch mit dem STANDARD aber davor, die Büchse der Pandora zu öffnen. Denn bauen Supermärkte Sortimente im Non-Food-Bereich an der Peripherie aus, beschneide das kleine Händler in Ortszentren.

Was Föderalismus in der Raumordnung betrifft, ist er gespalten. "Ich begrüße es nicht, verstehe es aber." Der Umgang mit Grund und Boden sei von elementarer Bedeutung, eine Kompetenz, die keiner gern aus der Hand gebe. "Sind Flächen einmal versiegelt, ist das kaum reversibel." (Verena Kainrath, 27.9.2018)