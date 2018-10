"Die Österreicher werden immer wieder unterschätzt"

Am 19. Oktober 2018 wird DER STANDARD 30 Jahre alt, das werden wir im STANDARD und hier auf derStandard.at natürlich feiern. In den nächsten zwei Wochen können Sie an dieser Stelle die STANDARD-Geschichte sukzessive nachlesen – von der ersten Ausgabe, der ersten Onlineseite, den Schwerpunktausgaben, Beilagen, Livetickern und dem Forum.

*

30. Juni 1988: Die Planungen für das "Wirtschaftsblatt" – so der damalige provisorische Titel – gehen in die Intensivphase, Nullnummern werden an Testleser verteilt. Der Axel-Springer-Verlag beteiligte sich in einer 50:50-Partnerschaft am neuen Zeitungsprojekt von Oscar Bronner, heimische Banken wollten keine Finanzierung bereitstellen.

*

STANDARD-Redakteur Thomas Mayer über die erste Zeit:

"Einmal versammelten wir uns alle im Layout. Bronner stieg auf einen Stuhl und begann zu reden. Frau Kogelmann vom Layout unterbrach ihn sofort: 'Wer sind Sie überhaupt?' – 'Oh, Verzeihung, mein Name ist Oscar Bronner.' Die spätere Radiowerbung war geboren. Zusammengewürfelt kannten wir einander kaum. Der Herausgeber hielt eine erste kurze programmatische Rede, die gesprochene Blattlinie sozusagen, sinngemäß: 'Wir machen jetzt so etwas wie die 'New York Times' für Österreich, eine Zeitung, die zwischen Bericht und Kommentar trennt, mit den Lesern auf Augenhöhe, ein aufgeklärtes Blatt, mit Informationen, damit die Leser die Welt, in der wir leben, etwas besser verstehen können." So einfach war das im Grunde." (Die ganze Geschichte können Sie hier lesen)

*

19. Oktober 1988: Die erste Ausgabe des STANDARD erschien als "Tageszeitung für Wirtschaft, Politik und Kultur". Der erste Aufmacher war ein Interview mit dem damaligen Präsidenten des EG-Parlaments, dem Briten Henry Lord Plumb. Seine Botschaft: Ein Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft hätte nur dann eine Chance, wenn Österreich "ohne Ausnahme" sämtliche Satzungen der Europäischen Gemeinschaft akzeptiere.



Der erste STANDARD hatte 32 Seiten, vorne im ersten Buch Außenpolitik, dann Inland, ein chronikales Magazin – wo aber auch Sportmeldungen zu finden waren – und dann Kultur. Im zweiten Buch folgte der dicke Wirtschaftsteil, eine Wissenschaftsseite und schließlich die Kommentare der anderen und die Kommentarseite – so wie heute mit Kopf des Tages und Karikatur.

*

In seinem Brief des Herausgebers schrieb Oscar Bronner in der erste Ausgabe: "Wir wollen eine intelligente, mündige, überregionale Tageszeitung schaffen, die von allen Interessengruppen unabhängig ist. Eine Zeitung, die niemand anderem als den Lesern und der höchsten Professionalität verpflichtet ist. Dabei wissen wir natürlich um die Grenzen der journalistischen Mittel. Wir wissen, daß es Objektivität nicht gibt, aber wir können versuchen, uns ihr asymptotisch zu nähern. Als Werkzeug dazu dienen Meldung, Analyse und Kommentar. Die drei auseinanderzuhalten werden wir uns bemühen."

foto: profil/wobrazek

Zehn Probenummern wurden davor erstellt, "zwei Jahre Bemühungen und Verhinderungsversuche" – so Bronner – dauerte es, bis DER STANDARD startete. Und das in innenpolitisch wie außenpolitisch turbulenten Zeiten. Die Affäre Waldheim belastete das Ansehen Österreichs ebenso wie der beginnende Aufstieg der FPÖ, Österreich war noch nicht in der EG, der Fall des Eisernen Vorhangs nicht absehbar. Bronner weiter:

"Die Österreicher werden immer wieder unterschätzt. Sie sind durchaus bereit und in der Lage, Herausforderungen anzunehmen. Es muß nur die Mühe wert sein. In diesem Sinn hoffe ich, daß DER STANDARD diesen Test besteht und daß ihn die Österreicher zu dem machen, das dringend notwendig ist: zur großen Stimme eines Landes, das gerade in letzter Zeit etwas kritischer angesprochen wird. Mit Recht, meiner Meinung nach. Denn dieses Land ist bedeutender, als seine gegenwärtige Erscheinung vermuten läßt."

*

11.November 1988: Die KARRIERE-Rubrik wird geboren. Karriere-Ressortleiterin Karin Bauer:

"Mit der Überzeugung, dass es bei Arbeit um mehr geht als nur um irgendeinen Lebensunterhalt, war der Name für die neue Rubrik der neuen Zeitung gefunden: Karriere. Toll und innovativ, ging aber nur so lange gut, bis deutsche Markenschützer Änderung verlangten. So war 1989 der KarrierenStandard geboren. Novität: Es gab nicht nur Stellenanzeigen für gehobene Positionen, sondern erstmals in Österreich redaktionelle Inhalte dazu. (Die ganze Geschichte können Sie hier lesen)"

*

4. März 1989: Das Album erscheint zum ersten Mal.

*

15. April 1989: Den STANDARD gibt es nun auch am Samstag zu kaufen.

*

Jänner 1990: Redaktion und Verlag ziehen von Maria am Gestade an den Michaelerplatz.